Le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir après les puissants séismes. En Turquie, dans un froid glacial, familles et sauveteurs continuent de rechercher d’éventuels survivants... "Envoyé spécial" est sur place.

Dans la nuit du lundi 6 février 2023, un séisme de magnitude 7,8 a frappé la Turquie près de la ville de Kahramanmaraş. Quelques heures plus tard, une autre secousse de forte ampleur a été ressentie un peu plus au nord, et plusieurs répliques ont eu lieu. Ces tremblements de terre se sont déroulés dans des régions densément peuplées et ont affecté une zone comprenant le sud de la Turquie et le nord de la Syrie.

Des rescapés à la recherche de leurs proches

Alors que le bilan de la catastrophe ne cesse d'augmenter, les sauveteurs tentent encore de retrouver des survivants, et il faut prendre en charge les milliers de blessés. Les rescapés affrontent des températures glaciales et tentent désespérément de retrouver leurs proches dans les décombres, dans une douleur et un dénuement indescriptibles. Comme Yasmine, qui a réussi à rejoindre la ville dévastée d'Adiyaman pour rechercher des membres de sa famille... Ici, même la nuit ne parvient pas à masquer les plaies béantes alors que les secours arrivent au compte-gouttes.

Un reportage de Marianne Getti et Yaël Goujon diffusé dans "Envoyé spécial" le 9 février 2023.

