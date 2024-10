Comment Donald Trump prépare-t-il son retour ? Qui sont les nouveaux soutiens de l’ancien président et en quoi consiste leur "Projet 2025" pour transformer la démocratie américaine ? "Envoyé spécial" dans les coulisses de la campagne électorale américaine.

Un second mandat de Donald Trump pourrait s’avérer beaucoup plus radical que le premier. L’aile droite conservatrice a son plan de bataille, le "Projet 2025" développé par le think tank Heritage Foundation. Une fondation qui gagne en importance auprès du candidat républicain, notamment sur les questions de l’immigration et de l’avortement.

Des soutiens souvent discrets

Hommes politiques, influenceurs, conseillers spirituels, qui sont ceux qui aujourd’hui ont l’attention du candidat ? Et quelle serait leur influence en cas d’élection du candidat républicain ? Ils se montrent rarement, ne parlent pas aux médias mais seraient en charge du destin des Etats-Unis... Enquête sur ces hommes de l’ombre qui dessineraient la nouvelle Amérique de Donald Trump…

Un reportage de Sophie Przychodny, Sarah Andersen, Fanny Chauvin, Yves Schaefner et Harold Grenouilleau / Babel Press, diffusé dans "Envoyé spécial" le 24 octobre 2024.

