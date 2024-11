: Vidéo Texas, le pays de l'or noir passe au vert Temps de lecture : 1min - vidéo : 13min Texas, le pays de l'or noir passe au vert Texas, le pays de l'or noir passe au vert (ENVOYE SPECIAL / FRANCE 2) Article rédigé par France 2 France Télévisions Envoyé spécial France 2

Cet Etat parmi les plus conservateurs est aussi devenu l'un des plus grands parcs éoliens du monde. Et grâce à ces "pompes à vent", la prospérité est de retour.

C'est l'un des Etats les plus conservateurs des Etats-Unis, une région où le pétrole est roi et pourtant, le Texas abrite aussi l'un des plus grands parcs éoliens du monde. A Roscoe, petite ville de 1 200 habitants durement frappée par la crise économique, la prospérité est revenue grâce aux éoliennes. Wes Williams, fermier de coton et fervent partisan de Donald Trump, gagne entre 80 000 et 100 000 dollars par an grâce aux éoliennes installées sur ses terres. La rentabilité avant l'écologie Toute la ville s'est tournée vers l'énergie verte, mais pas vraiment pour des raisons écologiques. "Le vent, c'est de l'argent", résument les habitants. Lors du Festival du vent, un événement local, les Américains célèbrent cette énergie verte de manière paradoxale : avec une course de 4 x 4 ultra-polluants dans la boue. Un reportage de Lila Bellili, Mathieu Niewenglowski et Vincent Gobert, diffusé dans "Envoyé spécial" le 5 novembre 2024.