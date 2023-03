Aux Pays-Bas, les taux de pollution à l'azote sont si alarmants qu’une décision de justice a imposé au gouvernement de les faire baisser. Mais la réduction prévue de la taille des élevages a déclenché la colère des agriculteurs.

Aux Pays-Bas, patrie des fromages de gouda et d’édam, les campagnes, les forêts et les rivières sont parmi les plus polluées du monde à cause de l’azote émis par l’agriculture intensive. Les taux sont tellement alarmants qu’une décision de justice vient d’imposer au gouvernement de les faire baisser rapidement. En décidant de limiter la taille des élevages, les autorités ont déclenché la colère des agriculteurs. Finies les usines à vaches toujours plus gigantesques !

Agriculture intensive : un modèle économique en péril ?

Face à ces nouvelles contraintes, certains agriculteurs vendent leurs terres pour délocaliser tout leur cheptel en Allemagne. D’autres essayent de trouver des solutions pour continuer à produire du lait et de la viande sans polluer l’air et les sols. Le modèle économique du deuxième exportateur mondial de produits agricoles peut-il être mis en péril par une décision de protection de l’environnement ? La nouvelle réglementation en Hollande pourrait-elle un jour inspirer les autorités françaises ?

Un reportage de Kristian Autain, Francis Simoës, Guillaume Marque, et Bruno Maruani diffusé dans "Envoyé spécial" le 2 mars 2023.

