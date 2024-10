Avec Alpha Kappa Alpha, la sororité dont elle est membre depuis ses études à l'université Howard, la candidate démocrate peut compter sur le soutien du plus puissant réseau de femmes noires d'Amérique. Extrait de "Kamala Harris, une femme à la Maison-Blanche ?", à voir dans la page américaine d'"Envoyé spécial" le 24 octobre 2024.

Fille de deux immigrés, un père jamaïcain et une mère indienne, Kamala Harris est métisse, mais elle sait depuis ses plus jeunes années qu’aux yeux de l’Amérique, elle est avant tout noire. C'est à la fin du lycée qu'elle choisit d’embrasser pleinement cette identité. Après une enfance sur la côte Ouest, en Californie, elle décide d’aller étudier à l’autre bout du pays, à Washington.

Elle va rejoindre un établissement mythique dans la culture afro-américaine : Howard, la plus prestigieuse des universités historiquement afro-américaines, surnommée la "Harvard noire". L'établissement a été fondé en 1867, deux ans seulement après l’abolition de l’esclavage aux Etats-Unis, à une époque où seuls les Blancs, ou presque, avaient accès aux études supérieures.

"Une fierté que vous garderez pour le reste de votre vie"

A Howard, Kamala Harris commence par acquérir une première arme, fondamentale, pour sa future vie politique, qu'elle mettra notamment à profit lors de ses débats face à Donald Trump. Quarante ans après elle, les étudiants continuent à y apprendre l'art de l’éloquence et de la joute verbale.

Mais "la chose la plus importante que l’on acquiert ici, selon Traci Wyatt, qui enseigne au département des études africaines, c’est la confiance en son identité noire. La fierté de savoir qui l’on est. Ce pouvoir de faire face à la suprématie blanche, au nationalisme blanc. Je crois que c’est unique à Howard. Et quand vous sortez d’ici avec cette fierté, c’est quelque chose que vous garderez pour le reste de votre vie".

Durant ses années à Howard, Kamala Harris rejoint aussi l’élite de l’élite afro-américaine au sein d'une organisation d'étudiantes aux critères de sélection exigeants, Alpha Kappa Alpha (AKA). Cette sororité soutient ses membres tout au long de leur vie.

"On accorde beaucoup d'importance à cette élection"

AKA est le réseau d’influence de femmes noires le plus puissant d’Amérique. Et elles sont bien déterminées à tout faire pour que leur "sœur" soit élue. "On accorde beaucoup d’importance à cette élection, confirme Angela Minor, une enseignante membre de la sororité. On a beaucoup travaillé, on continue de travailler beaucoup pour le vote. On est très actives sur certains campus".

L’été 2024, à quelques jours d’annoncer sa candidature, Kamala Harris n’a pas manqué de faire une apparition à leur congrès. Comme toujours, elle portait le collier de perles qui symbolise l'appartenance à AKA. Elle a chaleureusement remercié ses sœurs pour leur soutien tout au long de son parcours.

Même si la candidate démocrate n'a jamais compté se laisser enfermer dans cette seule identité noire, un tel soutien pourrait s'avérer précieux pour devenir la première présidente des Etats-Unis. La première à occuper une fonction qu’aucune femme, aucune Afro-Américaine n’avait occupée avant elle…

