Faire disparaître les rides et même faire repousser les cheveux... Inverser le processus du vieillissement en reprogrammant les cellules de notre épiderme, c'est la promesse à peine croyable de l'une des start-up installées dans la Silicon Valley. "Envoyé spécial" lui a rendu visite.

Le biologiste Vittorio Sebastiano est l'un des pionniers de la reprogrammation cellulaire. Au milieu des dizaines de start-up de la Silicon Valley, en Californie, "Envoyé spécial" lui a rendu visite chez Turn Biologies, l'entreprise qu'il a lancée il y a quatre ans. Avec son équipe, il est en train de finaliser un traitement à la promesse à peine croyable : il pourrait rajeunir notre peau d'une vingtaine d'années.

Par quel miracle ? En s'attaquant à la protéine responsable du phénomène inflammatoire lié au vieillissement. Témoins, ces échantillons de peau obtenus après des opérations de chirurgie abdominale. "On est en train de montrer qu'on peut les rajeunir", explique le biologiste. Ainsi, une personne de 52 ans pourrait voir ses rides disparaître et ses cheveux repousser... Inverser le vieillissement serait donc possible ?

"Vivre tous jusqu'à 120 ans, on n'en est plus très loin. A mon avis, d'ici dix ou vingt ans, ce sera possible." Vittorio Sebastiano, biologiste dans "Envoyé spécial"

Une étude sur de vrais patients devrait être lancée dès 2024, et les candidats se bousculent pour tester ce nouveau traitement qui se fera sans doute à base de micro-injections dans la peau. Sans surprise, l'industrie cosmétique se montre très intéressée. D'ici quelques années, les crèmes ou les gélules vendues en parfumerie pourraient-elles réellement procurer la jeunesse... éternelle ?

Au-delà des applications cosmétiques de cette découverte, inverser le processus du vieillissement permettrait de lutter contre toutes les pathologies liées à l'âge, comme les maladies respiratoires ou cardiovasculaires, Alzheimer ou Parkinson... Soignera-t-on un jour la vieillesse comme on soigne une maladie ? "D'un point de vue biologique, je ne pense pas que l'immortalité soit impossible", ose même Vittorio Sebastiano. Mais ce n'est pas encore pour aujourd'hui : "On a encore beaucoup de choses à découvrir..."

Extrait de "Et si rajeunir devenait possible ?", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 11 mai 2023.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile ( iOS & Android), rubrique " Magazines".