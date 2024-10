Le 17 septembre au Liban, l'explosion de milliers de bipeurs créait la panique. Tous ces appareils appartenaient à des membres du Hezbollah. Des raids israéliens visaient ensuite l'état-major du mouvement islamiste chiite, puis le sud du pays, laissant la population dans la tourmente de la guerre.

Beyrouth est redevenue une zone de guerre et tout le Liban est au bord du chaos. Tout s'est déclenché le 17 septembre, quand des centaines de bipeurs ont explosé simultanément, faisant 9 morts et près de 2 800 blessés. Ce jour-là, à 15h30 précises, des explosions ont retenti dans tout le pays, et même en Syrie. Des bipeurs, ou pagers, de petits boîtiers des années 1990, étaient piégés.

Vingt-quatre heures plus tard, de nouvelles détonations retentissaient : c'étaient des talkies-walkies qui contenaient une charge explosive. Tous ces appareils étaient utilisés par des membres du Hezbollah. Ces attaques n'ont pas été revendiquées mais elles ont été attribuées aux services secrets israéliens.

Plus d'un million de personnes déplacées

Rapidement, les raids israéliens ont visé tout l'état-major du Hezbollah pour décimer le mouvement, jusqu'à son chef historique depuis trois décennies, Hassan Nasrallah, éliminé le 27 septembre. Au Liban, le Hezbollah est en quelque sorte un Etat dans l'Etat, à la fois force politique au Parlement et milice qui contiendrait plus de combattants que l'armée libanaise. Et il ne semble pas prêt à capituler, appelant à la résistance, voire à la vengeance.

Le Liban risque-t-il de basculer à nouveau dans la guerre civile ? Plus d'un million de personnes ont déjà dû fuir leur maison, un quart de la population libanaise.

Un reportage de Rola Tarsissi, Clément Le Goff, Elodie Delevoye et Marielle Krouk, diffusé dans "Envoyé spécial" le 10 octobre 2024.

