Depuis 2015, le Code civil considère les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité : aux yeux de la loi, ils peuvent désormais être traités comme des victimes... ou des accusés.

Les animaux ont désormais leurs avocats, qu'ils soient victimes ou… accusés ! Les juges ont pour mission de les protéger mais peuvent aussi les condamner à mort, en exigeant leur euthanasie. Depuis 2015, les animaux ont été reconnus par le Code civil comme des "êtres vivants doués de sensibilité" et ne sont plus, aux yeux de la loi, de simples objets.

L'avocate des animaux

Les actes de maltraitance animale ont augmenté de 30% en l'espace de cinq ans. Les sanctions ont été renforcées par la loi en 2021 et la justice condamne de plus en plus lourdement les auteurs de violence. Désormais, il est plus fréquent que des auteurs de sévices graves écopent de peines de prison. "Envoyé spécial" a suivi ces affaires judiciaires animalières et accompagné jusqu'au tribunal maître Isabelle Gharbi-Terrin, une avocate qui n'hésite pas à plaider au nom des chats et des chiens qu’elle représente à la barre.

Un reportage de Marine Haag pour FTV Presse diffusé dans "La spéciale d'Envoyé" le 8 juin 2023.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".