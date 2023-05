Il va pouvoir rentrer chez lui, et cette fois pour de bon. Avec un autre Français détenu arbitrairement en Iran, Benjamin Brière a été libéré ce jour, a annoncé le Quai d'Orsay. "Nos compatriotes Benjamin Brière et Bernard Phelan, détenus jusqu’alors en Iran, sont en route vers la France ce vendredi 12 mai", précise le communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Accusé d'espionnage (à l'instar de ses compatriotes Cécile Kohler et Jacques Paris), ce touriste français aura passé trois années dans une prison iranienne. Il avait été arrêté en mai 2020, alors qu'il réalisait un tour du monde entamé deux ans auparavant. Le régime lui reproche des photos prises avec un drone dans une zone interdite. Le globe-trotteur de 37 ans visitait alors un parc naturel du nord du pays.

De rebondissements judiciaires en intenses déceptions, sa sœur Blandine, entre espoir et inquiétude, s'était confiée à "Envoyé spécial" peu avant cette libération. Condamné dans un premier temps à huit ans de prison et huit mois, son frère avait reçu une première fois la nouvelle de son acquittement. Le 15 février dernier, Blandine l'avait appris par un mail, confirmé par un coup de fil de son avocate. "Il avait vraiment cru que son calvaire allait prendre fin", raconte-t-elle. Son frère a entendu sa libération annoncée dans les haut-parleurs de la prison. Mais en réalité, ce moment n'était pas encore arrivé...

"Il avait passé la dernière porte de la prison, et on lui a demandé de faire demi-tour et de retourner en cellule."