VIDEO. La colère de "la Muriel Robin américaine" contre les humoristes français qui lui piquent ses sketches

Pourquoi les humoristes américains n'aiment-ils pas les comiques français ? Ce n'est pas une mauvaise devinette : à voir les vidéos postées par un internaute baptisé CopyComic, on comprend pourquoi. Des sketches entiers de leur répertoire traduits mot pour mot, à la virgule et au geste près, et joués comme si de rien n'était par Michel Leeb, Roland Magdane, Tomer Sisley…

Ces "emprunts" sont assumés par certains, comme Tomer Sisley. Mais "la Muriel Robin américaine", ne décolère pas. Judy Gold n'a pas de mots assez durs pour qualifier ce genre de "chapardage".

"C'est comme un viol"

"C'est comme un viol. C'est quelqu'un qui vous vole une partie de vous-même. C'est littéralement votre art qui est volé. Ce qui me rend furieuse, c'est d'avoir travaillé si dur… et un type débarque, et il se sert ! Il me reprend mot pour mot ! Même ça !" dit-elle en esquissant un geste qu'elle fait dans son sketch.

"Un vrai comique a ses propres idées"

"Vous savez le temps que j'ai mis pour y arriver ? C'est ça que ce type nous vole. […] On a fait tellement de sacrifices pour en arriver là, développer notre style, devenir des comiques… Et ce mec se fait du fric, devient même une star de cinéma, parce qu'il s'est dit un jour 'j'ai qu'à me servir dans leur travail, je vais le traduire' !"

"Tu es un menteur"

"Un vrai comique a ses propres idées, une voix, et des choses à dire, et clairement, lui n'a rien à dire. Tu n'as rien à dire ! s'exclame-t-elle, de plus en plus en colère. Tu n'as rien ! Tout ce que tu as est construit sur un mensonge : tu es un menteur."

Extrait de "Mauvaise blague chez les comiques", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 22 mars 2018.