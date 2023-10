Durée de la vidéo : 2 min

En voie d'interdiction en France et dans la partie occidentale de l'Europe, nos vieilles voitures diesels passent à l'Est, où elles entament une seconde vie. La Bulgarie, en particulier, s'est fait une spécialité de les importer. Un extrait d'"Envoyé spécial" à Sofia, capitale de ce nouvel eldorado.

Près de Sofia, capitale de la Bulgarie, Hassene vend des voitures d'occasion. Il s'est spécialisé dans l'importation de véhicules provenant de France. La plupart sont des diesels. "D'abord parce que le prix du carburant est plus intéressant, et aussi parce qu'elles sont plus faciles à réparer, justifie-t-il. Et puis, les Bulgares préfèrent toujours le diesel à l'essence ou à l'électricité." L'Europe de l'Est dans son ensemble ne semble pas prête pour la voiture électrique : en 2022, elles se sont à 98% vendues à l'Ouest...

La Bulgarie, elle, possède le parc automobile le plus âgé de l'Union européenne : 40% des voitures ont plus de 20 ans. Ici, il n'y a pas de ZFE (zone à faibles émissions), les diesels circulent librement. La conséquence, c'est que de plus en plus de voitures interdites à l'Ouest partent vers l'Est : pour la Bulgarie, mais aussi la Pologne, la Roumanie... alors que ces pays font pourtant partie de l'Union européenne. La Bulgarie est ainsi devenue l'eldorado des vendeurs de voitures en voie d'interdiction. Selon les estimations d'"Envoyé spécial", entre 100 000 et 150 000 voitures venant de l'Ouest y sont écoulées chaque année.

Sofia, capitale la plus polluée d'Europe



Avec ce parc automobile ancien et majoritairement diesel, Sofia détient le record de la capitale la plus polluée d'Europe. Le jour de ce tournage, les journalistes d'"Envoyé spécial" ont mesuré le taux de particules fines : il est de 33 μg/m3, soit six fois celui recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. La Bulgarie a été condamnée par l'Union européenne pour non-respect de la réglementation sur la qualité de l'air, mais ici, la protection de l'environnement n'est pas une priorité pour les autorités.

Cette politique a de lourdes répercussions sur la santé des habitants : selon l'Agence européenne pour l'environnement, respirer cet air chargé de particules fines provoquerait chaque année 14 000 décès en Bulgarie. Proportionnellement, c'est trois fois et demie plus qu'en France.

Extrait de "Les damnés du diesel", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 5 octobre 2023.

