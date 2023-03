A Garissa, un coin reculé à l'est du Kenya, près de la frontière somalienne, on l'appelle "Daktari", "le docteur" en swahili. Ali Abdullahi, biologiste, lutte pour la sauvegarde des espèces et fait face à des ennemis : l'un des plus redoutables est la sécheresse, qui tue les animaux sauvages et le bétail de façon aussi radicale que les groupes armés et les braconniers qui sillonnent la région. Une centaine de girafes, une des espèces parmi les plus impactées par la sécheresse, sont déjà mortes.

Des girafes désormais menacées d'extinction

La girafe est un emblème du Kenya, mais sa population ne cesse de décliner, dans une quasi-indifférence. Jusqu'à ce qu'une photo fasse le tour du monde : celle du corps sans vie de six girafes, allongées sur le sable, qui a provoqué une vraie prise de conscience de la crise climatique et ses conséquences.

On dénombre désormais moins de 100 000 girafes en Afrique, cinq fois moins que les éléphants, et au Kenya, elles sont deux fois moins nombreuses qu'il y a trente ans. En 2016, elles ont été placées sur la liste rouge des espèces menacées.

Un reportage de David Muntaner, Hélène Eckmann, Thomas Parnet pour Kraken Films, rediffusé dans "Envoyé spécial" le 2 mars 2023.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".