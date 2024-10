A rebours des évolutions féministes et du mouvement #MeToo, aux Etats-Unis, les "trad wives", ou "épouses traditionnelles", prônent le retour de la femme au foyer, dédiée à sa famille et soumise à son mari.

Près de dix ans après la vague #MeToo sur Twitter, un autre mot-dièse a fait son apparition sur les réseaux outre-Atlantique, le #tradwives : "femmes traditionnelles". Cette tendance, mise en avant par plusieurs stars d’Instagram, prône un retour strict aux valeurs traditionnelles : la femme reste à la maison et s’occupe du foyer, pendant que l’homme travaille et subvient aux besoins de sa famille. La soumission de la femme à son mari et le rejet du féminisme sont deux piliers forts de ces familles aux répartitions des tâches ultra-genrées.

Solie et Andre, un couple de trentenaires catholiques pratiquants, ne peuvent imaginer vivre autrement. Solie ne prend pas de décisions au sein du couple et se plie aux besoins, même intimes, de son mari.

Soutenues par le mouvement ultra-conservateur de Donald Trump

Porté par les réseaux sociaux, leur mode de vie fait aujourd’hui de plus en plus d’émules. Des rassemblements sont même organisés dans tous les Etats-Unis pour les femmes conservatrices. On les y encourage à être de bonnes "femmes au foyer" et à avoir le plus d’enfants possible.

Soutenu par le mouvement ultra-conservateur de Donald Trump, les "trad wives" sont aujourd’hui au cœur d’un nouveau projet de société, celui d’une Amérique qui se replie sur elle-même.

Un reportage de Julie Benzoni, Manon Heurtel et Jérôme Prouvost / Kraken Films diffusé dans "Envoyé spécial" le 10 octobre 2024.

