Pourquoi la justice française est-elle si lente, au point parfois de faire vivre aux justiciables des épreuves dramatiques ? "Envoyé spécial" revient sur une affaire emblématique de ses dysfonctionnements : la disparition d'Estelle Mouzin. Dix-sept années d'errements judiciaires qui ont décidé son père à porter plainte contre l'Etat.

C'est une affaire tristement emblématique des lenteurs et dysfonctionnements de la justice française. Pour que l'auteur de l'enlèvement et du meurtre d'Estelle Mouzin soit enfin identifié, il aura fallu... dix-sept années. Et ce alors que l'ombre du tueur en série Michel Fourniret planait depuis le début sur la disparition de la petite fille de 9 ans, en janvier 2003. La police belge, qui l'arrête six mois plus tard pour une tentative d'enlèvement, est persuadée de sa culpabilité, mais les policiers français écartent la piste de "l'ogre des Ardennes". Lui-même demandera pourtant, en 2007, à être entendu par les enquêteurs…

Huit juges d'instruction en dix-sept ans

Pendant dix-sept ans, huit juges d'instruction se succèdent. Malgré les requêtes répétées du père d'Estelle, les sept premiers se seraient montrés réticents à creuser l'hypothèse Fourniret. Pendant toutes ces années, estime Eric Mouzin, "il n'y a pas de pilote à bord". Seule la huitième et dernière juge d'instruction, Sabine Kheris, acceptera selon lui d'approfondir cette piste.

Il faut attendre 2019 pour que Monique Olivier, l'ex-femme du tueur en série, apporte quelques éléments sur les dernières heures d'Estelle. Néanmoins, elle ne sait pas où est enterré le corps de la fillette, affirme-t-elle. En 2020, Michel Fourniret passe aux aveux. Mais un an plus tard, il meurt... sans avoir été jugé. Le temps perdu par la justice est irrattrapable.

"Michel Fourniret n'a pas été condamné, puisqu'il est mort avant. Et donc il ne peut pas être jugé, puisqu'il y a extinction de l'action publique une fois qu'il est mort." Eric Mouzin, le père d'Estelle Mouzin, à "Envoyé spécial"

Il n'y aurait eu aucune excuse ni même prise de conscience de la part de la justice, "incapable", selon Eric Mouzin, "d'avoir une analyse objective de ce qui s'est passé." Alors le père d'Estelle a décidé d'assigner l'Etat pour faute lourde. Les griefs détaillés dans l'acte d'assignation sont graves : "inactivité de certains juges", "activité superficielle des magistrats", "inaptitude des magistrats à remplir leur mission", "incapacité [des juges d'instruction] à diriger l'enquête, à se comporter comme directeurs d'enquête." Aujourd'hui, ce qu'il souhaite, c'est obtenir la reconnaissance des carences de l'instruction.

Extrait de "Les naufragés de la justice", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 24 octobre 2024.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS (Nouvelle fenêtre)& Android(Nouvelle fenêtre) ), rubrique "Magazines(Nouvelle fenêtre) ".