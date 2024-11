Ancien fervent supporter de Donald Trump, il choisit cette fois le camp Harris… et Rich Logis est loin d'être le seul. Le parti démocrate a même établi une stratégie pour récupérer ces "repentis" républicains qui représentent peut-être une des clefs de l'élection américaine. Un extrait d'un reportage d'"Envoyé spécial" à voir le 5 novembre.

"Mon nom est Rich Logis, j'habite en Floride, et il y a encore deux ans, je soutenais Donald Trump. J'ai commis une grave erreur, mais il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. C'est pour ça que je donne ma voix à Kamala Harris." Ce message fort a été entendu par 57 millions d'Américains quand cet ancien républicain s'est exprimé lors de l'investiture de la candidate démocrate.

Lui qui avait voté Trump en 2016 et en 2020 a aujourd'hui rejoint bénévolement l'équipe de campagne de son adversaire. Avec une mission : convertir les républicains déçus comme lui par Donald Trump. Il est devenu le fer de lance d'une nouvelle stratégie du parti démocrate. Car le camp Harris voit dans ces "repentis" un moyen de faire basculer les "swing states", ces Etats pivots qui pourraient être déterminants pour les résultats du scrutin.

Une vie vouée au culte "MAGA"

Durant cette campagne éclair, Rich a été envoyé dans tous ces Etats clés, comme la Pennsylvanie. Sur internet, il a créé une page dédiée pour toucher le maximum d'électeurs indécis. Et il vise aujourd'hui un poste au sein du parti démocrate.

Dans un numéro spécial au cœur de l'élection américaine diffusé le 5 novembre 2024, "Envoyé spécial" a rencontré ce supporter déçu de Donald Trump qui avait voué sa vie au culte MAGA. "MAGA" pour "Make America Great Again", le slogan de l'homme d'affaires qui promettait de rendre sa grandeur à l'Amérique. Séduit, Rich Logis avait rejoint sa campagne et participé à toutes les manifestations de soutien, où il répétait avec conviction les arguments pro-armes et anti-avortement les plus grossiers.

Tout a basculé avec l'assaut du Capitole

Mais tout a basculé le 6 janvier 2021. Depuis l'assaut du Capitole, qui a fait cinq morts, Rich Logis considère désormais l'ex-président comme responsable d'un acte terroriste. "Quand j'ai commencé à enquêter sur ce qui s'était vraiment passé, à travers différents témoignages, raconte-t-il dans cet extrait, j'ai réalisé ce que l'ancien président était capable de faire."

Cette prise de conscience, il n'est pas le seul à l'avoir accomplie. Plus de 200 politiciens républicains ont basculé dans le camp adverse, ralliant le camp démocrate. Ils seraient des milliers d'Américains prêts à changer de camp...

Extrait de "De MAGA à Kamala", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" au cœur de l'élection américaine, diffusé le 5 novembre 2024.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS (Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)& Android(Nouvelle fenêtre) (Nouvelle fenêtre)), rubrique "Magazines.(Nouvelle fenêtre).(