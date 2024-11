: Vidéo Etats-Unis : deux millions et demi de balles tirées en un week-end au Big Sandy Shoot, le plus grand festival d'armes de guerre de la planète Temps de lecture : 3min - vidéo : 3min Etats-Unis : bienvenue au Big Sandy Shoot, le plus grand festival d'armes de guerre de la planète Etats-Unis : bienvenue au Big Sandy Shoot, le plus grand festival d'armes de guerre de la planète (ENVOYÉ SPÉCIAL / FRANCE 2) Article rédigé par France 2 France Télévisions Envoyé spécial France 2

Chaque année, un déluge de feu s'abat le temps d'un week-end sur des collines perdues du désert d'Arizona. Au Big Sandy Shoot, le plus grand festival d’armes de guerre de la planète, on trouve des mitrailleuses lourdes, des lance-roquettes, et même un char d’assaut… le tout aux mains de civils, venus pour le plaisir de tirer à tout-va.

Des mitrailleuses, des fusils de snipers, un canon d'artillerie, un ancien char d'assaut de l'armée australienne, un improbable mortier militaire qui tire des boules de bowling... Tout un arsenal digne d'un corps d'armée aux mains de civils. Nous sommes aux Etats-Unis, et plus précisément en Arizona, Etat particulièrement permissif en matière de détention d'armes à feu. Chaque année, le Big Sandy Shoot, le plus grand festival d'armes de guerre de la planète, réunit plusieurs centaines de passionnés pour trois jours de fusillade. Deux millions et demi de balles seront tirées en un seul week-end. Parmi les participants, surtout des collectionneurs, tel un Texan déchaîné aux manettes de son "minigun", un canon rotatif d'une extrême puissance qu'il compare à une Ferrari. En grande majorité, les festivaliers sont des hommes blancs qui votent Trump : en cette veille d'élection, les drapeaux de soutien au candidat républicain fleurissent, tout comme les tee-shirts qui font référence à l'élection "volée" de 2020. Mais pas seulement : sur la colline transformée en un immense champ de tir, on rencontre aussi des Afro-Américains, des adolescents, des femmes séduites par "l'ambiance, l'odeur de la poudre"... Un danger pour la démocratie, voire pour la sécurité publique ? Le soir, le déluge de feu ne s'interrompt que le temps du dîner, pour reprendre à la nuit tombée. Dans l'obscurité, les participants doivent toucher des cibles lumineuses chargées d'explosif, ou abattre de petits avions radiocommandés. Sous les balles traçantes qui se succèdent à un rythme ininterrompu, on se croirait presque dans un film de science-fiction. Ces amoureux de la gâchette ne représentent-ils pas un danger pour la démocratie ou, tout simplement, la sécurité publique ? Absolument pas, selon Edward Hope, le directeur général du festival, car ces armes lourdes sont beaucoup plus contrôlées que les autres, affirme-t-il, et les antécédents de leurs propriétaires vérifiés à la fois par le ministère de Justice et le FBI. Edward Hope garantit "qu'aucune des armes présentes ici n'a jamais servi à commettre un crime sur le sol américain". Pour les festivaliers, toutes ces armes assurent le spectacle, mais elles sont aussi l'assurance que jamais personne n'osera un jour envahir les Etats-Unis. Extrait de "Armes à feu... à volonté !", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" au cœur de l'élection américaine, diffusé le 5 novembre 2024.