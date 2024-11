Les Etats unis d'Amérique le sont-ils encore ? Dans un pays plus fracturé que jamais à la veille de l'élection présidentielle, certains Américains pro-armes et anti-IVG sont prêts à faire sécession pour quitter un Etat et des compatriotes qu'ils jugent trop progressistes. Dans l'Oregon, ils ont même organisé un référendum…

Sur la carte des Etats-Unis, dans le nord-ouest d'un pays de plus en plus divisé, ce sont deux Etats voisins, mais politiquement aux antipodes. D'un côté, les progressistes de l'Oregon démocrate, de l'autre, les conservateurs de l'Idaho républicain.

Conservateur, tout le monde l'est sur les terres arides de Powell Butte, où s'est rendue une équipe d'"Envoyé spécial". Dans leur petite commune d'une cinquantaine de maisons, Matt McCaw et ses voisins défendent un "mode de vie qui n'a rien à voir avec le reste de l'Oregon". Un mode de vie incompatible, selon eux, avec les lois et les valeurs de la toute proche Portland – la ville considérée comme la plus à gauche des Etats-Unis.

Déplacer la frontière entre les deux Etats

A quelques heures de route de Powell Butte, l'Idaho, un des Etats les plus réactionnaires du pays, fait figure d'eldorado pour ceux qui refusent, entre autres, le droit à l'avortement. "Ce n'est qu'un exemple, précise Matt McCaw, C'est vrai sur la drogue, l'immigration, les armes, l'économie, l'écologie, les transgenres ou les politiques LGBT. Sur tous les sujets, on veut des choses totalement différentes."

L'Idaho, c'est son rêve, mais pas question pour lui de quitter sa maison, où le visiteur est accueilli par ses trophées de chasse empaillés. Alors en 2019, il a créé le mouvement Greater Idaho ("Pour un Idaho plus grand") qui exige que soit déplacée la frontière entre les deux Etats. Sur la carte redessinée, l'Oregon perdrait la moitié de sa superficie... La frontière serait "déplacée de 250 miles [environ 400 kilomètres] vers l'ouest, jusqu'au comté de Crook", où se trouve Powell Butte. "Ici, dans l'est de l'Oregon, explique-t-il, on a voté la même chose que l'Idaho" [à la dernière élection présidentielle, c'est-à-dire pour Donald Trump]. C'est quand même plus logique qu'on vive ensemble entre nous plutôt qu'avec ces gens-là, à l'ouest."

En 2021, un référendum au résultat sans appel

En 2021, le mouvement Greater Idaho a même organisé un référendum. Chaque comté de l'est de l'Oregon a pu voter pour ou contre la sécession avec son propre Etat. Et dans ces campagnes ultra-conservatrices, le résultat est sans appel : l'Oregon appartient désormais au passé. L'avenir, selon une majorité de votants qui se sont prononcés pour le déplacement de la frontière, se trouverait dans l'Idaho. Mais trois ans plus tard, sans l'aval des gouverneurs et et du Congrès fédéral, la frontière n'a pas bougé…

L'idée de déplacer les frontières se répand pourtant dans d'autres Etats américains. Alors qu'elle était jugée totalement farfelue il y a quelques années, certains républicains du Maryland, du Colorado et du Nouveau Mexique parlent maintenant eux aussi de faire sécession.

Extrait de "Les Etats désunis d'Amérique", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" au cœur de l'élection américaine, diffusé le 5 novembre 2024.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS (Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)& Android(Nouvelle fenêtre) (Nouvelle fenêtre)), rubrique "Magazines(Nouvelle fenêtre) (Nouvelle fenêtre)".