Durée de la vidéo : 2 min

L'éolien offshore a le vent en poupe : à l'horizon 2050, la France prévoit d'exploiter 50 parcs en mer. Cette ruée vers le vent est peut-être une bonne nouvelle pour la transition écologique, mais pas toujours pour les riverains et les vacanciers, qui accusent les éoliennes de défigurer des côtes jusque-là préservées. La solution pourrait nous venir d'Ecosse... Explications dans cet extrait d'"Envoyé spécial".

Près des côtes, elles sont accusées de défigurer la ligne d'horizon, en plus d'être dangereuses pour les oiseaux... Présentées comme une réponse écologique aux crises énergétique et climatique, les éoliennes en mer ne font pas l'unanimité. Pourquoi ne pas les déplacer plus au large, comme le fait déjà l'Ecosse ?

Ce pays, champion européen des énergies renouvelables, teste une nouvelle technologie qui ne nécessite ni forage ni piliers : alors que la profondeur maximale d'une éolienne fixe est de 60 mètres, les structures des éoliennes flottantes peuvent être installées à distance des côtes – et à n'importe quelle profondeur, "là où les conditions de vent sont idéales, où le vent est le plus puissant et le plus régulier", explique William Munn, qui dirige le parc éolien Hywind Scotland. Pour éviter qu'elles dérivent, les structures sont fixées aux fonds marins par trois câbles d'ancrage de 680 mètres.

Le premier parc éolien flottant au monde, et le plus performant d'Europe

Hywind Scotland, le premier parc éolien flottant au monde, fonctionne depuis cinq ans déjà. A 25 kilomètres des côtes, le site, exploité par la compagnie norvégienne Equinor, est le plus performant en Europe : il fonctionne à pleine puissance 54% du temps, contre 38% en moyenne pour les autres parcs.

De quoi intéresser la France, qui pourrait rattraper son retard dans les énergies renouvelables grâce à des turbines plus puissantes. Les façades Atlantique et Méditerranée présentent "un potentiel très, très important" pour l'éolien flottant, explique Marine Simoën, chargée de développement chez Equinor France. L'entreprise est candidate à un appel d'offres pour le projet AO5 : un parc de 15 éoliennes au sud de la Bretagne. A plus de 20 kilomètres des côtes, entre Belle-Ile-en-Mer et Groix, elles seraient équipées de flotteurs semi-submersibles.

Extrait de "Eolien en mer : la ruée vers le vent ?", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 12 octobre 2023.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".