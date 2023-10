Durée de la vidéo : 34 min

La France s'est fixé comme objectif d'exploiter 17 parcs éoliens en mer d'ici 2030, qui vont transformer tous les littoraux. Quel impact ces éoliennes auront-elles la vie des riverain et sur les écosystèmes ?

Le littoral français va radicalement changer de visage dans les années qui viennent. A l'horizon 2030, la France devrait exploiter 17 parcs éoliens offshore. Le prochain, en Bretagne, au large de Saint-Brieuc a commencé à produire de l’électricité durant l'été 2023.

L’énergéticien espagnol Iberdrola installe 62 mats de 207 mètres de hauteur qui alimenteront 835 000 foyers. Un chantier gigantesque que les équipes d'"Envoyé spécial" ont pu suivre en exclusivité. Les pêcheurs craignent de voir leurs ressources en coquille Saint-Jacques disparaître. Ont-ils raison d’être inquiets ?

Quid de la pêche et du tourisme ?

Du côté de Batz-sur-Mer, le tout premier champ d’éoliennes offshores est visible depuis l’été 2022. La ligne d’horizon n’est définitivement plus la même… Qu'en pensent les habitants, les pêcheurs et les touristes ? En mer, la cohabitation avec les éoliennes peut tourner à l'affrontement, comme il y a deux ans, quand une cinquantaine de bateaux de pêche ont encerclé le parc éolien, se plaignant de la perte de secteurs de pêche, et du bruit du chantier qui fait fuir les poissons.

En Ecosse, on ne se pose plus vraiment la question car les éoliennes en mer font partie du décor. Les industriels y ont pris de l’avance et y prépare déjà la nouvelle technologie : les éoliennes flottantes.

Un reportage d'Eléna Le Runigo, François Cauwel, Marc Sainsauve et Jeanne Bureau pour Hikari diffusé dans "Envoyé spécial" le 12 octobre 2023.

