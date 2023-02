Angoissée par le réchauffement de la planète, la jeune génération frappe parfois fort pour alerter sur l'inaction climatique. Quitte à se retrouver face à la justice. "Envoyé spécial" a suivi des écologistes radicaux.

Bloquer les automobilistes, asperger de soupe les toiles de grands maîtres, saboter des usines considérées comme polluantes... depuis des mois, pas une semaine sans que Dernière Rénovation, Just Stop Oil ou Extinction Rebellion n'organisent une opération coup de poing. Dans les rangs de ces organisations, beaucoup de jeunes entre 20 et 30 ans, plutôt diplômés et citadins.

Pour eux, fini le militantisme traditionnel à coups de pétitions ou de marche du climat. Cette nouvelle génération, angoissée par le réchauffement de la planète, choisit de frapper fort pour alerter sur l'inaction climatique.

Un contrôle judiciaire, une semaine en prison, des procès à venir...

Quitte à se retrouver face à la justice. Comme Rachel, 20 ans, bloqueuse de route sous contrôle judiciaire, Erwan, l'informaticien engagé qui risque sept ans de prison lors d'un procès qui se tiendra en mai 2023, ou encore Hugo, scientifique et père de famille qui a passé une semaine en prison.

Qu'est-ce qui pousse ces nouveaux activistes à s'engager de façon si radicale ? Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour faire entendre leur voix ? "Envoyé spécial" a suivi pendant plusieurs semaines ces nouveaux écologistes radicaux.

Un reportage de Romain Boutilly, Elodie Delevoye, Perrine Aubert, Francis Simoes, Baptiste Blanc, Sylvain Testor et Adrien Bellay diffusé dans "Envoyé spécial" le 9 février 2023.

A la suite de ce reportage : "Confidences d'un éco-anxieux", un entretien avec le réalisateur et écrivain Cyril Dion.

