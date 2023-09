De cantine en cantine, le chef de cuisine Jean-Marc Mouillac promeut une alimentation 100% faite maison, bio et locale. Une "révolution délicieuse" et... contagieuse !

Et si cuisiner bio et local revenait moins cher que d’ouvrir des boîtes de conserve ? De cantine en cantine, c’est le pari fou relevé au quotidien par Jean-Marc Mouillac, chef de cuisine, qui enseigne ses méthodes pour des "cantoches pas moches", où la cuisine est 100% faite maison, bio et locale. Une "révolution délicieuse" qui se propage grâce à lui de Dordogne jusqu’en Seine-Saint-Denis.

Faire baisser les prix en chassant la malbouffe

Finis les menus à base de friands surgelés, d’œufs en bouteille ou de barquettes réchauffées… Avec Jean-Marc, les cantinières retrouvent le chemin des fourneaux et le goût de cuisiner, en travaillant des produits bruts et frais, cultivés localement et issus de l’agriculture biologique. Comment parvient-il à faire baisser les prix en chassant la malbouffe industrielle ? Que pensent les enfants de ces nouvelles saveurs qui envahissent leurs plateaux ?

Un reportage d’Anaïs Bard, Océane Labalette, Baptiste Blanc, Timothé Le Hec et Anne Cohen diffusé dans "Envoyé spécial" le 7 septembre 2023.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".