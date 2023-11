"Honnêtement, je ne pensais pas que j'allais devenir millionnaire..." La vie de Mawa McQueen, c'est l'histoire d'une ascension fulgurante et d'"une vraie revanche", dont elle a fait bénéficier sa famille. De la banlieue populaire de Trappes à la jet-set d'Aspen, dans le Colorado, elle raconte son itinéraire pour "Envoyé spécial". En voici un extrait.

"Quand j'étais à Trappes, on dormait à deux dans un lit superposé. Mais quelle vie de merde !" se disait la petite Mawa, arrivée de Côte-d'Ivoire à 12 ans pour rejoindre sa nombreuse fratrie. Une rage qui l'aidera, après des années de vaches maigres dans la banlieue populaire des Yvelines, à larguer les amarres : cap sur les Etats-Unis, où il est plus facile, pense-t-elle, quand on a la peau noire, de se faire une place au soleil… et au sein de la jet-set américaine.

A Aspen, station de ski très huppée du Colorado, on s'arrache aujourd'hui sa spécialité, une crêpe au caviar à... 180 dollars (près de 165 euros). La cinquantenaire radieuse et sa crêperie de luxe, qui sert aussi les chiens des milliardaires (le "puppuccino" est offert), sont devenus la coqueluche de ce club dont Mawa McQueen ambitionne de faire partie – après avoir rejoint le cercle des millionnaires depuis "entre cinq et sept ans".

"Ma fille a changé ma vie", témoigne sa mère, Jeanne

Mawa McQueen n'a pas pour autant oublié Trappes ni les siens, et elle a atteint un autre objectif qui lui tenait à cœur : les convaincre de la rejoindre aux Etats-Unis. "C'était un devoir de les faire venir, et de leur expliquer ce que je fais. Et c'est pour eux. C'est pour eux !" Deux de ses frères, Zack et Guy, et sa mère, Jeanne, travaillent aujourd'hui avec elle.

Submergée par l'émotion, Jeanne confie dans cet extrait "tout le bonheur" que lui apporte la réussite de sa fille. "Aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir, je suis au paradis. Avant de venir ici aux Etats-Unis, j'étais femme de ménage, j'étais très endettée en France. Avec un revenu de 800 euros, je ne m'en sortais pas. Je n'arrivais même pas à payer mon loyer. J'ai été à la rue, avec huit enfants sur les bras ! Ma fille a changé ma vie."

Extrait de "De Trappes aux USA, la millionnaire des crêpes", un portrait à voir dans "Envoyé spécial" le 30 novembre 2023.

