Il a été nommé par Donald Trump à la tête d'un ministère inédit de l'Efficacité gouvernementale, chargé de "démanteler la bureaucratie". Mais qui est vraiment cet entrepreneur multimilliardaire obsédé par la fin du monde ?

C’est l’homme le plus riche du monde, le soutien le plus tapageur de Donald Trump et son futur ministre de l’Efficacité gouvernementale. Comment Elon Musk est-il passé d’entrepreneur excentrique à responsable politique très à droite ?

"Envoyé spécial" est parti sur les traces d’un homme au parcours intellectuel et industriel déroutant. Qui a fait sa fortune dans la très libérale Silicon Valley, avant de basculer le centre névralgique de son empire industriel au Texas, tandis que lui-même s’affichait de plus en plus en meeting avec le candidat Trump, pour terminer aux premiers rangs des dîners du nouveau président élu à Mar-a-Lago.

Persuadé qu'il doit "sauver" la civilisation occidentale

Son acquisition controversée de Tesla (dont "Envoyé spécial" a retrouvé le véritable fondateur), son rachat brutal de Twitter rebaptisé X, sa relance de la conquête spatiale à travers SpaceX et ses projets plus secrets d’implants cérébraux via Neuralink…

Au travers de témoignages exclusifs, et notamment celui de son père qui vit toujours en Afrique du Sud et fut le premier à rallier Elon au trumpisme, "Envoyé spécial" a reconstitué le cheminement intellectuel d’un homme obsédé par la fin du monde, persuadé qu’il doit sauver notre civilisation en colonisant Mars et en éradiquant sur Terre ce qu’il appelle le "virus woke".

Un reportage de Pierre Monégier, Edward Bally, Elodie Delevoye, Benoît Sauvage, diffusé dans "Envoyé spécial" le 21 novembre 2024.

