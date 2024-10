Concocté par un puissant lobby chrétien ultra-conservateur, le "Project 2025" se présente comme la feuille de route politique d'un éventuel second mandat de Donald Trump. Au programme, entre autres propositions radicales : démantèlement de l'administration et atteintes supplémentaires au droit à l'avortement.

Au nombre des alliés de Donald Trump qui préparent depuis des mois son retour à Washington, l'association ultraconservatrice The Heritage Foundation. Ce "think tank" créé en 1973 dictait notamment les politiques ultralibérales de Ronald Reagan dans les années 1980. Pour le candidat républicain à la prochaine élection, il a rédigé un "Projet 2025(Nouvelle fenêtre)".

Ce plan de bataille idéologique qui établit les bases d'une seconde présidence Trump promet "une seconde révolution américaine, sans que le sang ne soit versé – si la gauche le permet", selon les termes de son président, le conservateur chrétien Kevin Roberts.

Coup d'Etat administratif

Une "révolution" qui commencerait par un coup d'Etat administratif : le "Projet 2025" prévoit de démanteler le ministère de la Justice, celui de l'Education, et même de dissoudre le FBI. En tout, il s'agit de congédier plus de 10 000 fonctionnaires pour les remplacer par de fidèles conservateurs. A "éliminer" aussi (un verbe qui figure 260 fois dans les 900 pages du projet) : les agences de protection de l'environnement. Un plan sans précédent aux Etats-Unis, qui dynamiterait de nombreux contre-pouvoirs.

Dans ce pavé au titre évocateur, "Un plan pour gouverner", les architectes du projet comptent sur Donald Trump pour faire passer des lois au nom de l'Eglise. "Le gouvernement doit, au niveau national, intervenir pour qu'il n'y ait plus d'avortement aux Etats-Unis. Point final. C'est notre position", avertit Kevin Roberts.

Vision nationaliste chrétienne

"Leurs mesures sociales sont issues d'une vision nationaliste chrétienne", explique Anne-Christine d'Adesky, journaliste américaine et militante des droits des femmes et personnes LGBT. Elle travaille actuellement à alerter ses concitoyens sur les menaces contenues dans le Projet 2025. "Par exemple, toutes les lois et règles américaines doivent être en adéquation avec le programme anti-avortement. Non seulement les femmes n'ont pas le droit d'avorter, mais elles n'ont pas droit non plus à la pilule (abortive). A long terme, leur but est de faire de l'Amérique une nation chrétienne, régie par des lois chrétiennes."

Un second mandat de Donald Trump pourrait ainsi s’avérer beaucoup plus radical que le premier. Bien qu'il tente de marquer ses distances avec la Heritage Foundation, le lobby ultraconservateur gagne en influence sur le candidat républicain, notamment sur la question de l’avortement. L'accès à l'IVG est déjà drastiquement limité dans certains Etats, avec des conséquences dramatiques sur la mortalité infantile.

Extrait de "Trump : les hommes de l'ombre", à voir dans la page américaine d'"Envoyé spécial" le 24 octobre 2024.

