Aux Etats-Unis, l'Indian Relay, une course de chevaux extrême, concilie traditions et intégration des peuples amérindiens

Dans les arènes de rodéo des Etats-Unis, l'Indian Relay fait souffler un vent nouveau sur des populations marginalisées. "Envoyé spécial" a assisté à l'une de ces impressionnantes courses de chevaux, héritage des tribus natives américaines.

Des chevaux lancés à pleine vitesse, montés à cru par des cavaliers cramponnés à leur monture. A chaque tour de piste, ils sautent sur le dos d'un autre cheval sans marquer d'arrêt, aidés par leurs coéquipiers. Dans cette course spectaculaire, les Amérindiens ont le premier rôle. L'Indian Relay, sport traditionnel des tribus autochtones du nord des Etats-Unis, Sioux, Crow ou Colville, fait sensation dans les arènes de rodéo aux Etats-Unis.

Depuis quelques années, ses meilleures équipes sont invitées à participer au grand rassemblement de Pendleton, dans l'Oregon, où se pressent chaque année 50 000 spectateurs. Le public est bluffé : "On a l'impression qu'ils ne contrôlent plus rien, et pourtant, ils restent dessus, c'est incroyable !" "C'est très risqué, confirme une jeune fille enthousiaste dans les tribunes. Il y a des chevaux qui arrivent, d'autres qui repartent, et puis c'est un travail d'équipe. Tu dois faire confiance à ton coéquipier pour qu'il lâche le cheval au bon moment."

Cette spectatrice connaît tous les ressorts de l'Indian Relay : à 18 ans, Talliyah Timentwa, issue de la tribu de Colville, est l'une des rares femmes à s'être fait une place parmi ces cavaliers qui incarnent la nouvelle fierté autochtone aux Etats-Unis (la discipline s'est ouverte aux concurrentes féminines il y a cinq ans). Elle participera à la compétition le lendemain.

Une relation fraternelle avec le cheval

La tribu de Talliyah a posé son campement à Pendleton, avec d'autres venues de tout le nord-ouest américain. C'est dans les Grandes Plaines qu'est né l'Indian Relay, lorsque les hommes qui partaient faire la guerre ou chasser le bison avaient pris l'habitude de changer de monture pour avoir toujours un cheval frais.

Avant la course, la jeune fille peint une étoile sur la jambe et l'encolure de son alezan – c'est l'étoile du matin, le symbole de sa famille. "C'est une tradition de peindre nos chevaux, explique-t-elle. Les guerriers le faisaient pour les protéger. C'est ma manière à moi de leur dire que je vais prendre soin d'eux." Cette relation fraternelle avec le cheval est partagée par tous les peuples du nord-ouest américain.

Le jour J, Talliyah franchit la ligne d'arrivée sous les acclamations d'une foule qui s'est prise de passion pour ces cavaliers de l'extrême. La jeune femme est sur le point de réaliser son rêve : repérée par une écurie, elle commencera dans quelques semaines une carrière de jockey professionnel. Une carrière "très importante pour [elle], mais aussi pour [sa] communauté, les 'Native Americans', surtout pour les jeunes, confie-t-elle. Je veux leur montrer qu'on peut aller là où on ne nous attend pas."

Peut-être le début d'une revanche pour des peuples autochtones trop souvent ravagés par le chômage, l'alcoolisme ou la drogue, invisibilisés après avoir été massacrés puis parqués dans des réserves…

Extrait de "Les coursiers des plaines", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 5 décembre 2024.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS(Nouvelle fenêtre) & Android(Nouvelle fenêtre)), rubrique "Magazines(Nouvelle fenêtre)".