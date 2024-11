Mitrailleuses lourdes, lance-roquettes, char d’assaut aux mains de civils... Organisé chaque année en Arizona, le Big Sandy Shoot est le plus grand festival d’armes de guerre de la planète. Qui sont ces collectionneurs et amateurs ?

Un déluge de feu ininterrompu sur des collines perdues du désert d’Arizona. Deux millions et demi de balles tirées en un seul week-end. Mitrailleuses lourdes, lance-roquettes, mortiers, canons d'artillerie, et même char d’assaut... Cet arsenal digne d'un corps d'armée est aux mains de civils, des collectionneurs et amateurs qui assistent tous au Big Sandy Shoot, le plus grand festival annuel d’armes de guerre de la planète.

Un danger pour la démocratie ou la sécurité publique ?

Hommes, femmes, adolescents... des familles entières, la plupart républicaines et conservatrices soutenant Donald Trump, sont de la partie. Aux Etats-Unis, aucune loi n'a pu jusqu'alors entraver la passion des armes. Lesquelles représentent aussi, selon leurs défenseurs, l’assurance que jamais personne n’osera un jour envahir les Etats-Unis. Un danger pour la démocratie ou la sécurité publique ?

Un reportage de Loïc de La Mornais, Sophie Gousset et Michel Leray, diffusé dans "Envoyé spécial" le 5 novembre 2024.

