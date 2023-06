Chantage à la vidéo intime à la mairie de Saint-Etienne : "Cette affaire a brisé ma vie", confie l'ancien premier adjoint Gilles Artigues à "Envoyé spécial"

Dans un reportage à voir jeudi 15 juin sur France 2, la victime de cette affaire s'exprime pour la première fois à la télévision pour raconter six années de cauchemar. Voici un extrait.

C'est un scandale qui secoue la mairie de Saint-Etienne depuis qu'il a éclaté, en 2022, mais l'affaire remonte au début 2015, quand Gilles Artigues a été filmé à son insu dans une chambre d’hôtel avec un escort boy. A l'automne 2016, l'épouse de ce premier adjoint du maire Gaël Perdriau a commencé à se demander ce qui "se passait à la mairie pour que Gilles soit dans cet état". Sur ces six années de cauchemar, Gilles Artigues se confie jeudi 15 juin dans "Envoyé spécial" sur France 2.

Gilles Artigues a été victime d’un piège à la vidéo intime. "J'en ai parlé au maire, Gaël Perdriau, pour qu'il me vienne en aide, explique-t-il. Il m'a écouté, sans rien dire, et il ne s'est absolument rien passé." Quelques semaines plus tard, après une réunion où un différend les opposait, le maire est venu le trouver, selon ses dires : "Tu ne seras plus publiquement en désaccord avec moi. Sinon, je publierai les images que tu sais", l'a-t-il menacé, affirme Gilles Artigues. "A partir de là, conclut le premier adjoint, j'ai compris que non seulement il n'allait pas me défendre ni dénoncer ce piège, mais qu'en plus il allait s'en servir pour me museler."

"Cette affaire a brisé ma vie, elle a interrompu mon parcours politique brutalement... On me menaçait de diffuser des images tournées à mon insu. C'est un chantage, c'est du harcèlement et c'est de la torture. Une torture morale terrible." Gilles Artigues, ancien premier adjoint à la mairie de Saint-Etienne (de 2014 à 2022) à "Envoyé spécial"

Gilles Rossary Lenglet, un proche d'un élu de la majorité municipale, reconnaît face à la caméra d'"Envoyé spécial" être "l'auteur" de ce "kompromat", "afin que certaines personnes puissent 'tenir'" Gilles Artigues. Il assure avoir eu l'idée de cette vidéo et l'avoir montée.

Le maire de Saint-Etienne était-il au courant de ce chantage, comme Gilles Artigues en est persuadé ? Est-ce lui qui a commandité cette vidéo intime ? Interrogé sur les enregistrements où on l'entend faire allusion à cette "sextape", Gaël Perdriau, qui a été mis en examen pour chantage en avril, n'a pas souhaité s'exprimer, dans le souci de "respecter le travail des juges" et le "secret de l'instruction", explique-t-il.

Un reportage de Valérie Astruc, Clément Le Goff et Hervé Pozzo à voir dans "Envoyé spécial" sur France 2 jeudi 15 juin.

>> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".