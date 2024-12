"Envoyé spécial" du jeudi 5 décembre 2024

Au sommaire : "Quand les vide-greniers remplissent le portefeuille", "Sorcières : mauvais sorts et bonnes affaires", "Les coursiers des plaines", "Nina Métayer, la crème des pâtissières".

Quand les vide-greniers remplissent le portefeuille

Ils se tiennent désormais toute l’année. Les vide-greniers n’attirent plus seulement les chineurs en quête de bonnes affaires et ceux qui vident leur maison de famille. Avec l’inflation, pour boucler les fins de mois, de plus en plus de Français sont contraints de vendre les bijoux de famille et les objets dont ils peuvent se passer. Dans toutes les régions, les vide-greniers permanents se multiplient, car les difficultés financières des uns deviennent un modèle économique pour les autres.

Jade y a son stand, sans lequel elle aurait bien du mal à financer son projet d’auto-entreprise. Le commissaire-priseur Marc Labarbe a investi dans une camionnette pour aller dans les villages du Sud-Ouest, expertiser ce que les villageois ont à vendre. Combien rapportera à Laurent la collection de pièces de monnaie de son grand-père ? Aurélie pourrait-elle faire face aux dépenses de son foyer sans vendre ses babioles ? Entre bons plans et chasse aux trésors, "Envoyé spécial" sur ces Français qui vident le grenier pour remplir frigo et portefeuille.

Sorcières : mauvais sorts et bonnes affaires

Envolées les vieilles femmes aux verrues et nez crochus, bienvenue aux rebelles ultra-sexualisées, reines du marketing. Désormais, les sorcières sont partout, notamment sur les réseaux sociaux. Certaines de ces sorcières 2.0 prônent le pouvoir des plantes, des minéraux et des cycles lunaires… Quand d’autres s’inscrivent dans l’éco-féminisme, prêtant aux femmes un pouvoir surnaturel, et engendrant des dérives qui inquiètent les pouvoirs publics.

Qui sont donc ces sorcières modernes au succès grandissant ? Le #WitchTok, contraction de "witch" (sorcière en anglais) et TikTok cumule à lui seul 62 milliards de vues. Longtemps caricaturées et diabolisées, les sorcières font aujourd’hui leur grand retour. Un tiers des Français croient en la sorcellerie et aux envoûtements. Ces dernières années, les sorcières sont même réapparues dans la vie publique, portées par des succès de librairie et surfant sur un discours anti-patriarcal qui a remis à la mode cette figure historique.

Les coursiers des plaines

Depuis près de cent ans aux Etats-Unis, les tribus amérindiennes des Grandes Plaines s’affrontent lors de courses de chevaux extrêmes, appelées Indian Relay. Le championnat national est si spectaculaire qu’il attire désormais un large public et n’est plus cantonné aux seuls Sioux et Crow du Dakota, Blackfeet du Montana ou encore Colville de l’Etat de Washington.

Sur une distance de 2,41 kilomètres, le cavalier lancé à grand galop monte son cheval à cru et doit changer trois fois de monture. Les chutes sont fréquentes, car c’est un véritable exploit que de garder l'équilibre sur une bête lancée à plus de 60 kilomètres/heure. Mais les accidents les plus dangereux sont les télescopages entre chevaux au moment des changements de monture. Les blessures sont nombreuses et parfois fatales. "Envoyé spécial" est parti à la rencontre de Talliyah et Cody, deux jeunes Amérindiens qui sont des stars de leur discipline. Pour eux, l'Indian Relay n'est pas seulement une passion et un gagne-pain, c'est aussi le moyen de concilier traditions et intégration sur la terre de leurs ancêtres.

Nina Métayer, la crème des pâtissières

A 36 ans, Nina Métayer vient d’être élue "Meilleure cheffe pâtissière du monde" par les 50’s Best, un classement international renommé, un an après avoir remporté le même titre auprès de l’Union internationale des boulangers et pâtissiers. Une jeune femme au sommet du succès, un modèle pour toutes les jeunes cheffes, mais qui garde toujours les pieds sur terre.

Debout tous les matins à 4 heures, elle travaille avec ses équipes dans son atelier pour confectionner ses gâteaux comme de petites œuvres d’art, avec un sens aigu du détail et une haute idée de l’artisanat et de la créativité. Il lui arrive même d’aller vendre ses gâteaux en personne, avec sa sœur Paloma, à la grande surprise des clients de passage, ravis de croiser la cheffe superstar derrière le comptoir.

Et pourtant, la meilleure cheffe du monde n’a jamais eu pour vocation première de devenir pâtissière. Elle rêvait d’être boulangère, de pouvoir être libre de voyager et de travailler partout où elle le voudrait, au Mexique, notamment, son pays de cœur, auquel elle est toujours très attachée. Nina Métayer a ouvert les portes aux journalistes d'"Envoyé spécial" de son laboratoire, de ses souvenirs les plus précieux et de sa vie de jeune maman pendant plusieurs mois. Un voyage à travers son histoire, de Paris à La Rochelle, en passant par l’Alsace et le Mexique, durant lequel elle se livre sans fards, en toute simplicité.

