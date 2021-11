EN DIRECT. Regardez l'enquête d'"Envoyé spécial" dans laquelle des femmes accusent Nicolas Hulot d'agressions sexuelles

C'est le fruit d'une enquête qui a duré plus de quatre ans, menée par Virginie Vilar et les équipes du magazine "Envoyé spécial". Plusieurs femmes ont mûrement réfléchi avant de témoigner : elles accusent Nicolas Hulot d'agressions sexuelles. Les faits que certaines d'entre elles décrivent, dans ce numéro diffusé jeudi 25 novembre, sont aujourd'hui prescrits, mais elles ont décidé de prendre la parole pour se "libérer".

Sous couvert d'anonymat ou à visage découvert, ces femmes décrivent des agressions survenues lorsqu'elles étaient plus jeunes, "un dysfonctionnement dans son rapport aux femmes" et plus globalement, des comportements "choquants" de la part de cet homme, présentateur-star de l'émission "Ushuaïa" diffusée sur TF1 et ancien ministre de la Transition écologique et solidaire (2017-2018) dans le gouvernement d'Edouard Philippe.

Avant de s'exprimer sur le plateau de BFMTV, mercredi, où il a annoncé son retrait de la vie publique en devançant ces révélations, Nicolas Hulot et ses avocats ont été contactés à plusieurs reprises par les journalistes d'"Envoyé spécial". Il a refusé de répondre à leurs questions face à une caméra. Ses avocats ont également décliné toute demande d'interviews. Ils ont fait savoir que leur client conteste fermement les faits et affirme plus généralement n'avoir jamais commis d'agression sexuelle sur une femme dans sa vie.

Nicolas Hulot : des femmes accusent.

Cette enquête, signée Virginie Vilar, sera suivie d'un débat, en direct sur le plateau d'Elise Lucet, avec notamment Laurence Rossignol, sénatrice PS de l'Oise, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes (2016-2017). La soirée se poursuivra avec un reportage de Nicolas Bertrand et Marianne Getty sur la famine climatique à Madagascar, où les habitants fuient les campagnes ravagées par la sécheresse et où 80% des enfants souffrent de dénutrition.

