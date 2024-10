A Marseille, des tueurs à gages de plus en plus jeunes : dans une note confidentielle dévoilée par "Complément d'enquête", les autorités redoutent une "mexicanisation" de la cité phocéenne

En 2023, la cité phocéenne a été le théâtre de 49 "narcomicides", un néologisme qui désigne les homicides liés au trafic de drogue. La jeunesse de leurs auteurs inquiète les autorités.

En 2023, Marseille a subi 49 "narcomicides", assassinats liés au trafic de stupéfiants. Certains auraient été commis par de très jeunes tueurs, un phénomène qui inquiète fortement les autorités. "Complément d'enquête" a étudié le profil des 22 suspects arrêtés l'an dernier. Ils ont en moyenne 21 ans. Ils sont passés à l'acte une ou plusieurs fois, et tous ont des antécédents judiciaires.

"Dans un certain nombre de cas, ils ne connaissent même pas leurs victimes. Ils les tuent par intérêt pécuniaire uniquement, souligne Yann Sourisseau, chef de l'Office central de lutte contre la criminalité organisée. Pour les commanditaires, ces exécutants extérieurs à l'organisation criminelle sont "des acteurs consommables", et s'ils atterrissent en prison, "ça passe par pertes et profits". Cette "sous-traitance" permet aux trafiquants "de diminuer énormément les risques", explique-t-il.

"Un risque de similitudes avec les jeunes sicarios"

Une note confidentielle du ministère de l'Intérieur à laquelle "Complément d'enquête" a eu accès s'alarme d'un "risque de fortes similitudes entre les profils de cette nouvelle génération de criminels et les jeunes 'sicarios'" – le nom donné aux tueurs à gages des cartels d'Amérique latine. Une génération "souvent fascinée par l'univers du grand banditisme" et avide de notoriété sur les réseaux sociaux, qui semble remplacer "la figure du tueur à gages expérimenté, méthodique et discret", relève la note.

