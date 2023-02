Quand l'arrestation surprise d'un fugitif au long cours a lieu grâce à la coopération de la météo... En octobre 2021, la police évacue un voilier pris dans une tempête au large de l'Indonésie. A son bord, Thierry Ascione. Condamné à perpétuité par contumace pour complicité dans un double assassinat, il avait disparu des radars depuis... vingt et un ans.

Octobre 2021 : au large de l'Indonésie, une tempête cause une avarie sur un voilier. A bord de l'embarcation évacuée par la police locale, un sexagénaire marseillais aux allures d'innocent touriste. Le temps de vérifier son identité (il n'a pas de passeport à présenter), il est transféré vers la capitale régionale, Melonguane. Filmé par son équipier, le propriétaire du bateau ne semble pas douter un instant qu'après cette formalité, il va pouvoir embarquer comme prévu dans un avion à destination de la Nouvelle-Calédonie...

Le sexagénaire ne verra jamais la Nouvelle-Calédonie. Il s'avère qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, fiché par Interpol. La notice rouge pour meurtre et escroquerie dont il fait l'objet détaille les multiples identités qu'il a endossées. Thierry Ascione, de son vrai nom, est un repris de justice, condamné par contumace à la perpétuité. Depuis plus de vingt ans, les autorités françaises le recherchent pour son implication dans un double assassinat.

"Ils lancent un mandat d'arrêt, et personne vient m'arrêter !"

Lorsque "Complément d'enquête" entre en contact avec lui quelques semaines après son interpellation, Thierry Ascione est assigné à résidence dans un hôtel. L'Indonésie refuse de l'extrader, lui clame son innocence et jure "faire des pieds et des mains pour rentrer en France". "C'est le gouvernement français qui veut pas que je rentre ! J'ai un mandat d'arrêt, et il y a personne qui vient me chercher ? Mais on se fout de la gueule de qui ?" s'exclame-t-il, furieux. Un homme exaspéré, qui fustige l'incompétence des autorités françaises...

Ces mêmes autorités qui le recherchaient depuis plus de deux décennies... mais comment a-t-il fait pour leur échapper pendant si longtemps ? le questionne le journaliste. A Thierry Ascione, la réponse semble évidente : "En fait, il faut pas me demander à moi comment j'ai fait, il faut demander comment les autres font pas leur boulot !"

Extrait de "Fugitifs : attrape-moi si tu peux !", un document à voir dans "Complément d'enquête" le 9 février 2023.

