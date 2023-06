Quels liens entretient-il exactement avec le président russe ? "Complément d'enquête" a contacté Evguéni Prigojine à plusieurs reprises. Le chef de la redoutée milice Wagner a bien voulu parler à un média occidental. "Poliment", selon lui, avant une dernière réponse… cinglante.

Le monde a réellement découvert son visage en 2022. Avec sa puissante milice privée qui a éclipsé l’armée russe et terrifie l’Europe, le "cuisinier de Poutine" s'est fait "boucher" en Ukraine. En Afrique, il mène parallèlement des campagnes de désinformation au Mali, au Burkina Faso, au Niger… Pour un document diffusé le 15 juin 2023, "Complément d'enquête" souhaitait interroger Evguéni Prigojine sur ses liens avec Vladimir Poutine, sur les crimes de guerre dont Wagner est accusé, sur ses opérations d'influence à travers le monde... Sans réponse de sa part, les journalistes l'ont relancé. Au téléphone, son assistante personnelle promet de transmettre leur demande. Mais toujours rien.

Fin mai, au moment où ses troupes s'emparent de Bakhmout en Ukraine, le journaliste Louis Milano-Dupont envoie à son service de presse une série de questions concernant uniquement ses activités en Afrique. Va-t-il redéployer des hommes sur le continent ? Dans quels pays ? En République centrafricaine, ses mercenaires sont-ils responsables de l'incendie qui a détruit la brasserie Mocaf du groupe français Castel trois mois plus tôt ? La réponse tombe le jour même, sous forme d'un message vocal accompagné d'une traduction écrite en français. Prigojine y annonce qu'il va continuer "de développer tous ses projets" en Afrique. "Nous n'avons jamais été des terroristes", se défend-il.

"Discréditer Wagner", c'est "faire le mal"

Si le patron de Wagner a accepté de parler à un média occidental, le ton n'a pas tardé à se faire menaçant. Convaincu que le document que préparent les journalistes de "Complément d'enquête" vise à le dépeindre comme "un monstre" et à "discréditer Wagner" – donc "faire le mal", selon lui –, il leur prédit au cours d'une autre conversation "que ce mal se retournera un jour contre eux".

Mais "Complément d'enquête" n'en avait pas fini avec ses questions. Avec ses diatribes de plus en plus virulentes contre l'armée russe et les ambitions politiques que certains lui prêtent, Evguéni Prigojine ne deviendrait-il pas encombrant pour le Kremlin ? Sollicité à nouveau pour une interview, il finit par mettre un point final à ces échanges en termes peu équivoques… "Je vous ai répondu poliment, mais le sens de ma réponse était plutôt 'Allez vous faire foutre ! Et ne me posez plus de questions'", assène-t-il, précisant qu'il ne répondra plus à aucune.

