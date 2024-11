Combien la France compte-t-elle de chaussées dégradées ? De nombreux citoyens alertent sur le mauvais état des routes qu'ils empruntent quotidiennement. "Complément d'enquête" a tenté de savoir comment se porte le réseau routier français dans sa globalité.

Un peu partout en France, des citoyens dénoncent le mauvais état des chaussées, qui serait parfois responsable d'accidents dramatiques. En juin 2024, à Roubaix, une jeune femme de 36 ans a été écrasée par un camion après être tombée de sa trottinette. Selon sa famille, une chaussée dégradée serait à l’origine de son décès. D'après la métropole lilloise, des travaux de réparation avaient pourtant été effectués. Une enquête est en cours.

Des chaussées abîmées jusqu'à devenir dangereuses… est-ce le cas sur tout le territoire ? Comment se porte le réseau routier français ? "Complément d'enquête" a tenté de le savoir, et la tâche n'est pas aisée : sur le million (1 100 000 exactement) de kilomètres de routes que compte la France, l'Etat n'en possède plus qu'une toute petite partie, environ 20 000 kilomètres. Les départements, eux, en ont 380 000, et les communes 700 000.

"Complément d'enquête" s'est rendu à l'Observatoire national des routes, l'organisme chargé d'en faire la photographie – uniquement pour les nationales et les départementales. Pour faire son diagnostic, Pierre Dumas, chargé de projet à l'ONR, envoie un questionnaire annuel à chaque département.

Un réseau en voie de stabilisation ?

Globalement, selon Pierre Dumas, le réseau routier serait en voie de stabilisation depuis ces deux ou trois dernières années. "C'est-à-dire qu'il s'est dégradé pendant un certain nombre d'années, du fait d'investissements insuffisants, précise le chargé d'étude. Et aujourd'hui, les gestionnaires semblent avoir pris en compte l'importance des réseaux routiers, et donc travaillent à ce que leurs réseaux cessent de se dégrader."

Optimiste, ce constat est partiel. Car il manque tous les ans les réponses d'un tiers des départements, et par ailleurs, ce ne sont pas les mêmes qui répondent d’une année sur l’autre. Difficile, dans ces conditions, de vraiment suivre l’évolution du réseau, et de faire pour chaque département des analyses sur plusieurs années. La "photographie" que peut fournir l'ONR est ainsi très incomplète, d'autant qu'il n'existe aucune information sur les routes des communes. Or, à en croire certains maires, l'état des chaussées serait critique… faute d'argent dans les caisses.

