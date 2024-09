C'est un coup de téléphone explosif pour Donald Trump, et un témoin clé dans un éventuel procès de l'ex-président américain, inculpé de conspiration contre les Etats-Unis. Dans cet extrait de "Complément d'enquête", un haut fonctionnaire chargé de l'organisation des élections raconte comment Donald Trump en personne lui a demandé de l'aider à inverser le résultat de celle de 2020.

S'il échoue à reconquérir la Maison-Blanche en 2024, Donald Trump acceptera-t-il cette fois sa défaite ? Il y a quatre ans, il avait crié au complot et dénoncé des fraudes. Mais c'est l'ancien président lui-même qui se trouve aujourd'hui, une première dans l'histoire du pays, inculpé pour conspiration contre les Etats-Unis d’Amérique. Car selon les enquêteurs, l'invasion du Capitole par ses partisans après son discours enflammé du 6 janvier 2021 n'avait rien d'une manifestation spontanée qui aurait dégénéré...

Le 12 septembre 2024, "Complément d'enquête" raconte les 60 jours pendant lesquels Donald Trump a tout tenté pour rester président, au mépris du vote des citoyens américains. L'équipe du magazine a pu recueillir le témoignage d'un élu républicain chargé de l'organisation des élections, sur lequel Trump a fait pression pour qu'il l'aide à inverser le résultat de l'élection. Le 2 janvier, soit quelques jours avant l'assaut du Capitole, le secrétaire d'Etat de la Géorgie Brad Raffensperger reçoit de la Maison-Blanche un coup de fil… explosif. Il a été enregistré.

Une heure de conversation téléphonique au cœur de l'acte d'accusation

Au bout du fil, Donald Trump en personne, lui demandant de "trouver 11 780 voix. Soit une de plus que ce dont nous avons besoin, parce que nous avons gagné l'Etat", argue-t-il. Pour justifier sa requête, il met une nouvelle fois en avant de prétendues fraudes : "des personnes décédées" qui auraient voté, et dont "le nombre avoisine les 5 000" à ses dires.

Le secrétaire d'Etat résiste à ces injonctions. Après vérification, ont été trouvées seulement "deux personnes décédées dont les conjoints avaient voté pour elles", oppose-t-il le plus respectueusement possible à Donald Trump. Face à ces réponses, son interlocuteur se fait menaçant. Il tente de l'intimider, invoquant une "infraction criminelle" si le secrétaire d'Etat ne signale pas les bulletins selon lui falsifiés, et "un gros risque pour [Brad Raffensperger et son] avocat".

Quatre jours plus tard, le 6 janvier, face à la foule, Donald Trump maintient ses accusations de fraudes en Géorgie. Et dans sa bouche, le nombre des pseudo-électeurs morts a même doublé. "Plus de 10 300 bulletins de vote en Géorgie ont été déposés par des résidents décédés en 2020, et avant l'élection", affirme-t-il, juste avant que ses partisans n'envahissent le Capitole. L'assaut a fait sept morts, selon un rapport bipartisan du Sénat américain, et choqué le monde entier. Il reste l’un des plus grands traumatismes de la démocratie américaine.

