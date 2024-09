Il devrait être l'un des grands témoins de la justice lors d'un éventuel procès de Donald Trump, désormais inculpé de "complot à l'encontre de l'Etat américain". Dans cet extrait de "Complément d'enquête", cet élu républicain raconte comment l'ancien président lui a demandé d'inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 en Arizona.

Donald Trump devra s'en expliquer face aux juges : il est accusé d'avoir fomenté un complot institutionnel. L'ancien président aurait tenté de saboter le processus électoral, qui est le suivant : les Américains élisent leur président au suffrage indirect, ils votent pour une liste de grands électeurs déposée dans chaque Etat par chaque parti. Ce sont eux qui désignent ensuite le vainqueur de l'élection. Celui qui obtient les voix d'au moins 270 grands électeurs (soit la majorité absolue) dans tout le pays gagne l'élection. C'était le cas de Joe Biden en 2020.

Dans sept Etats, Donald Trump et ses avocats ont alors tenté de torpiller les listes du démocrate légitimement élu. L'objectif était de s'approprier illégalement la majorité des grands électeurs pour faire basculer l'élection. "Complément d'enquête" a recueilli le témoignage de celui qui présidait la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale à l'échelle de l'Etat de l'Arizona.

Une incroyable requête un dimanche matin après la messe

Russell Bowers, trente ans de loyaux services au sein du parti républicain, raconte l'invraisemblable requête qui lui a été faite un dimanche matin après la messe. Au téléphone, la Maison-Blanche. Au bout du fil, l'ancien maire de New York Rudy Giuliani, bientôt rejoint par Donald Trump en personne. Après quelques politesses d'usage, tous deux en viennent au but de leur appel : ils affirment que les élections en Arizona ont été truquées, comme en Géorgie. Ils veulent donc que Russell Bowers et ses collègues parlementaires remplacent la liste des grands électeurs de Joe Biden par celle de Donald Trump dans son Etat…

"Ils me demandent de réunir l'Assemblée, et d'examiner leurs preuves de fraudes. Et que si nous avions des doutes, nous rejetions les électeurs de Joe Biden." Russell Bowers, ancien président de la Chambre des représentants de l'Arizona, à "Complément d'enquête"

"Selon eux, poursuit Russell Bowers, le législateur avait le pouvoir de dire que les électeurs de M. Biden n'étaient pas légitimes, et que ceux de M. Trump l'étaient." Mais le républicain élevé à la dure dans le désert de l'Ouest américain n'est pas du genre à céder... Même face à un président de son bord politique.

Choqué, Russell Bowers refuse de prendre part à ces manœuvres, et fait cette réponse, raconte-t-il : "Monsieur le président, j'ai travaillé pour vous, j'ai fait campagne pour vous, j'ai voté pour vous, j'ai fait du porte-à-porte pour vous. Mais je ne ferai jamais rien d'illégal pour vous."

Extrait de "Donald Trump, la stratégie du chaos", un document à voir dans "Complément d'enquête" le 12 septembre 2024.

