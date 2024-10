"Ça m'a donné le go, et il s'est passé ce qui devait se passer : le mec, il est mort" : un jeune tueur à gages raconte un contrat pour un réseau de narcotrafiquants marseillais

Derrière ces tueurs encore adolescents qui ensanglantent Marseille sur fond de trafic de drogue, des donneurs d'ordre et des réseaux au mode opératoire bien précis. Dans "Complément d'enquête", un de ces jeunes hommes raconte comment se déroule un "contrat".

Ils sont encore adolescents, et ils ont déjà du sang sur les mains. La plupart des auteurs des fusillades liées au trafic de stupéfiants à Marseille ont entre 15 et 22 ans, selon la justice. Des fusillades qui n'ont rien d'improvisé : les jeunes tueurs sont les petites mains de deux gangs rivaux qui s'affrontent pour le contrôle des points de deal de drogue à Marseille, le clan Yoda contre la DZ Mafia.

Dans cet extrait de "Complément d'enquête", un jeune homme qui affirme avoir tué pour la première fois à 17 ans a accepté de témoigner. Il raconte comment se déroule un "contrat".

"Ils te prennent une villa, t'achètent la Play 5…"

Une semaine avant, il y a "la coupure". Le futur tireur est isolé à l'écart de la ville, conditionné. Parfois, explique celui que nous appellerons "Kylian", une villa est même louée pour l'occasion. "Ils t'achètent la PlayStation 5, ils te ramènent des gadjis [des filles]. Tu penses pas trop aux risques, parce qu'ils te font un lavage de cerveau."

Viennent ensuite les instructions. D'abord, toutes les précisions pour identifier la cible. "Ils te disent comment il est habillé, dans quelle voiture ou dans quel local il est." Puis le "go" est donné. "J'y suis allé, raconte Kylian. Et… il s'est passé ce qui devait se passer. Le mec, il est mort. J'ai vu sa tête éclater. Ça m'a choqué un peu." Quand il tire, il dit ressentir "la joie" de bientôt "récupérer [s]on argent", de "la peur, aussi", peur que le bruit alerte la police. Kylian affirme avoir été payé jusqu'à 30 000 euros pour un contrat.

"Donneur de go", "base arrière", "Monsieur Propre"…

Les auditions de tueurs à gages que "Complément d'enquête" a consultées décrivent toutes la même organisation : le tireur fait partie d'une d'équipe où chacun a une tâche précise. Le "chasseur" surveille les va-et-vient de la future victime, le "pilote" conduit le véhicule, le "donneur de go" donne l'ordre au tireur de tuer. Il y a aussi la "base arrière", qui garde les preuves et toutes les armes qui ont servi à l'assassinat, dans un lieu surnommé "le garage", souvent loué via Airbnb ou Le Bon Coin. Enfin, un "Monsieur Propre" est chargé de brûler la voiture, les vêtements et tout indice en lien avec le crime.

Extrait de "Marseille : encore mineurs, déjà tueurs", à revoir dans "Complément d'enquête" le 24 octobre 2024.

Ce documentaire a obtenu la mention spéciale du prestigieux prix Europa dans la catégorie "Investigation".

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".