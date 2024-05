A Chicago, "Complément d'enquête" a rencontré le patron d’un influent think tank climatosceptique. Conférences, livres, lobbying, qui finance les actions de ce stratège du doute climatique ? Extrait du deuxième numéro de "La guerre de l'info", réalisé en partenariat avec l’AFP Factuel.

Au Heartland Institute, on défend le port d’armes pour tous et on n’aime pas trop les communistes. Mais surtout, ce puissant groupe de réflexion ne croit pas au consensus scientifique sur le réchauffement de notre planète. Alors à chaque parution d’un rapport du GIEC, les membres du Heartland Institute répliquent en publiant d'épais volumes dont les conclusions sont diamétralement opposées à celles des scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Depuis une dizaine d’années, James Taylor, le patron du Heartland Institute, veut propager ses idées dans toutes les salles de classe des Etats-Unis. C’est ce qu’il a expliqué à l’équipe de "Complément d’enquête" au cours d’un entretien filmé dans ses locaux situés à Chicago. Les jeunes Américains seraient victimes d’un "endoctrinement", selon James Taylor. "On leur dit que la crise climatique est un fait scientifique au même titre que la gravité. Il faut leur sortir ça du crâne", assène-t-il.

Voilà pourquoi le Heartland Institute a publié un ouvrage à vocation pédagogique intitulé Le climat en un regard. Ce petit livre aborde une trentaine de thèmes et "présente la vraie science" selon James Taylor, qui se réjouit du succès de son ouvrage, envoyé à "des milliers de professeurs à travers tous les Etats-Unis". On peut y lire que les incendies ne seraient pas plus dévastateurs aujourd’hui qu’ils ne l’étaient hier, ou que les ours polaires n’ont jamais été aussi nombreux malgré la fonte des glaces. Autant d’affirmations fausses ou trompeuses que nos confrères de l’AFP Factuel ont vérifiées dans cet article.

Le porte-voix de l'industrie fossile

Mais comment le Heartland Institute finance-t-il ses actions de lobbying ou de communication ? Ce groupe de réflexion a longtemps reçu de l’argent de la part de l’industrie fossile. Entre 1997 et 2006, il aurait par exemple touché près de 700 000 dollars de la plus grande compagnie pétrolière au monde, Exxon. Mais aujourd'hui, ses sponsors préfèrent avancer masqués…

Une plongée dans les comptes du Hearland Institute fait apparaître deux donateurs particulièrement généreux : la Donors Trust et la Donors Capital Fund. Deux fonds privés qui ont versé ces dix dernières années au Heartland Institute, d’après leurs déclarations fiscales, pas moins de 17 millions de dollars. Qui se cache derrière ces noms énigmatiques ? James Taylor a refusé de répondre aux questions de "Complément d'enquête" sur l’origine de ces financements totalement opaques.

Alors les journalistes se sont tournés vers un sénateur américain qui a enquêté sur les finances des lobbies climatosceptiques, Sheldon Whitehouse. Selon cet élu démocrate, "la Donors Trust et la Donors Capital Fund ne font qu’une seule chose : ils prennent l’argent des milliardaires de droite et de l'industrie fossile, et ils le distribuent à des organismes comme le Heartland. De cette façon, lorsque le Heartland publie la liste de ses donateurs, c’est écrit Donors Trust, au lieu d’Exxon Mobil ou autres compagnies pétrolières. Cela masque l’identité réelle du donateur qui finance le projet climatosceptique". D'après le sénateur, le Heartland Institute serait donc bien le porte-voix de l’industrie fossile.

Extrait de "La guerre du climat", à voir dans "Complément d'enquête" le 2 mai 2024.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".