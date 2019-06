VIDEO. "Complément d'enquête" : au cœur du système Balkany

"Je suis jeté aux chiens et à une sorte de justice en place publique qui rappelle les plus sombres périodes de l'Histoire", a déclaré dans un communiqué Patrick Balkany le 18 mars dernier. Le jour où le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de lever son immunité parlementaire. L'indéboulonnable député-maire de Levallois l'assure : "Je ne démissionnerai pas." Patrick Balkany avait été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale, corruption et blanchiment de corruption en octobre dernier. Les juges d'instruction Renaud Van Ruymbeke et Patricia Simon enquêteraient sur un "schéma sophistiqué" de fraude "monté à des fins d'évasion fiscale" selon le quotidien Le Monde.Un système qui aurait été élaboré à l'aide de sociétés-écrans et de comptes offshore derrière lesquels se cacheraient les époux Patrick et Isabelle Balkany. En outre, le cabinet d'avocats Claude & Sarkozy, dans lequel est associé l'ex-chef de l'État, "paraît avoir prêté son concours juridique à ce montage illégal", affirme le quotidien du soir.

Patrick Balkany, aujourd'hui privé de son immunité parlementaire, sans passeport, est pourtant toujours député-maire, réélu depuis trente ans malgré les scandales qui se succèdent. Comment les époux Balkany font-ils face à la pression politique et médiatique ?

