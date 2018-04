"Complément d’enquête". Chérie, j’ai déshérité les gosses !

Autour de la succession de Johnny Hallyday, la bataille s’annonce sanglante. D’un côté, ses enfants Laura et David, qui estiment avoir été rayés du testament, de l’autre, l’héritière Laeticia et son clan : les Boudou, une famille influente, soupçonnée d’avoir fait main basse sur le patrimoine du rocker. Comment les Boudou, patrons de pizzeria et de discothèque au Cap d’Agde, se sont-ils emparés de l’empire Hallyday ? Ont-ils spolié les enfants de Johnny ?

"Complément d’enquête" sur les déshérités, ces fils et filles qui réclament leur part du gâteau mais n’en recueillent parfois que des miettes. A-t-on le droit de déshériter ses enfants ? Le Code civil l’interdit. Pourtant, selon une étude récente, un Français sur cinq souhaiterait ne rien laisser à sa progéniture. Expatriation, assurances-vie… des petits malins ont trouvé la combine pour éviter que leur argent ne tombe entre les mains d’un fils cupide ou d’une fille aux abonnés absents.

"Complément d’enquête" vous dévoile aussi un métier méconnu et qui peut rapporter gros : généalogiste. Mandaté par un notaire, il se charge de retrouver les héritiers perdus dans la nature. Mais attention aux arnaques : certains généalogistes se serviraient très largement sur les héritages avant de les restituer aux légataires… du moins ce qu’il en reste.

Les Boudou : un clan aux manettes

C’est l’autre famille de Johnny, plus discrète, plus sulfureuse. Autour de Laeticia, il y a son père André, ancien roi de la nuit au Cap d’Agde rattrapé par le fisc, sa grand-mère Elyette alias "Mamie Rock", gérante de l’empire Hallyday, et son frère Grégory qui, en cas de décès de Laetitia, gérera tous les droits artistiques du rocker, estimés à plusieurs dizaines de millions d’euros. Enquête sur un clan soudé, défendu par les uns, soupçonné par les autres d’avoir "volé" l’héritage de la légende française.

Une enquête de Nathalie Sapena.

Invité : Ardavan Amir-Aslani, avocat de Laeticia Hallyday.

Tu n’auras pas un sou !

En France, on ne plaisante pas avec l’héritage. Léguer son patrimoine à ses enfants est une obligation, c’est ce qu’on appelle la "réserve héréditaire". Mais il existe des astuces pour contourner la loi. La plus simple ? Traverser la frontière. Depuis deux ans, le Pays basque espagnol donne la possibilité de déshériter ses enfants au profit de son conjoint. "Complément d’enquête" est allé à la rencontre de ces Français prêts à tout pour ne pas verser un centime à leurs descendants.

Un reportage de Rola Tarsissi.

Invité : Denis Westhoff, fils de Françoise Sagan.

Chasseur d’héritages

C’est un métier à mi-chemin entre celui de notaire et de détective. En France, 130 études de généalogistes enquêtent chaque jour pour retrouver la trace d’héritiers potentiels, moyennant une juteuse commission, jusqu’à 40 % directement prélevée sur les legs. "Complément d’enquête" sur une profession peu réglementée et ses dérives : à Paris, deux cabinets de généalogistes sont soupçonnés d’avoir détourné l’héritage de près de 1 900 clients. Ils auraient utilisé l’argent… pour éponger leurs dettes.

Un reportage d’Irène Bénéfice.

Invitée : Nathalie Couzigou-Suhas, notaire.

