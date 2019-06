REPLAY. Regardez "Complément d'enquête" sur Jean-Claude Romand, le faux médecin condamné à la perpétuité pour avoir assassiné sa famille

C’est le dernier chapitre de l’un des faits divers les plus glaçants du XXe siècle : la libération d’un criminel mystérieux et manipulateur, dont le parcours sanglant a inspiré romanciers et cinéastes. Jean-Claude Romand, le faux médecin condamné en 1996 à perpétuité pour avoir assassiné sa femme, ses deux enfants et ses parents, est sur le point de sortir de prison alors que sa personnalité reste toujours une énigme.

Les vingt-cinq années qu'il a passées en prison ont-elles changé Jean-Claude Romand, aujourd’hui âgé de 65 ans ? Qu’a-t-il-fait pendant tout ce temps ? Comment s’est-il préparé à sa sortie ? Que va-t-il devenir, lui qui n’a plus de famille ?

Des témoignages exclusifs

Correspondances, rapports d’experts, analyses psychologiques… "Complément d'enquête a eu accès à des documents inédits mais aussi des témoignages exclusifs de visiteuses de prison, d'ex-codétenus ou de magistrats. Ils dressent un portrait saisissant de l’assassin le plus énigmatique de l’histoire criminelle française qui continue de nous interpeller, trente ans après les faits.

Pour la justice, son comportement a été exemplaire : il a effectué les vingt-deux ans de sûreté, son projet de sortie est solide, et il ne présente pas de risque de récidive selon les dernières expertises psychiatriques. Aucune raison de le maintenir derrière les barreaux. Mais pour les proches de son épouse assassinée, c’est la révolte et l’incompréhension : comment la justice peut-elle croire en la sincérité d’un ancien imposteur, qui a trompé ses proches pendant près de vingt ans ?

Une enquête de Sébastien Lafargue et Irène Bénéfice.

