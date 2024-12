"Complément d'enquête". Action : toujours moins cher mais à quel prix?

Grâce à ses prix très serrés, le discounter néerlandais s’est imposé dans l’Hexagone. Négociations avec les fournisseurs, traque permanente des coûts, exigence de productivité pour les salariés... "Complément d'enquête" sur la face cachée d'Action.

Avec près de 850 magasins en France, Action est devenu l’enseigne préférée de nos concitoyens. En une décennie, le discounter néerlandais s’est imposé dans l’Hexagone. En cette période d’inflation, ses prix très serrés attirent toujours plus de clients. En 2023, le chiffre d’affaires du groupe en Europe a augmenté de près de 30%, dépassant les 11 milliards d’euros.

Certains articles jugés non conformes

Les équipes de "Complément d'enquête" ont découvert comment l’enseigne négocie avec ses fournisseurs pour obtenir les prix les plus bas possible, au détriment parfois de la qualité et de la sécurité des produits. Dix jouets ont été testés, et certains ne seraient pas conformes. L’enseigne, quant à elle, reconnaît avoir retiré de ses rayons 28 articles jugés dangereux depuis 2021.

De la réception des produits dans ses entrepôts à la mise en rayon en magasin, Action s’appuie sur une organisation millimétrée où chaque seconde compte. Cette traque permanente des coûts n’est parfois pas sans conséquence sur les 19 000 salariés français.

Un turn-over très élevé

Selon des documents internes que "Complément d’enquête" s’est procurés, le turn-over dans certaines régions atteindrait un niveau très élevé, de 70% à 80%, et le nombre de maladies professionnelles et d’accidents du travail serait en augmentation.

Des fans qui font la promotion des produits sur les réseaux sociaux aux usines en Chine, en passant par le siège du groupe aux Pays-Bas, "Complément d’enquête" sur les ressorts d’un succès.

Une enquête de Nathalie Gros, Blanche Lacroix et Vincent Buchy / Capa Presse.

La rédaction de "Complément d'enquête" vous invite à commenter l'émission sur Facebook(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre) ou sur X (Nouvelle fenêtre)avec le hashtag #ComplementDenquete.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre) & Android(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)), rubrique "Magazines(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)".