"Complément d'enquête". 5G : l’onde d’un doute

"La France va prendre le tournant de la 5G", a tranché Emmanuel Macron, ironisant sur ceux qui préféreraient le "modèle amish" et le "retour de la lampe à huile". Ringards, les anti 5G ? Trop alarmistes à en croire le président ? Ou bien ont-ils raison de s’inquiéter ? Les ondes électromagnétiques générées par les antennes-relais et les smartphones seraient-elles dangereuses pour notre santé ? En pleine polémique, "Complément d’enquête" examine au plus près ces ondes invisibles qui angoissent une partie de la population.

Et si le problème venait des seuils limites d'exposition ?

Dans la Sarthe, un éleveur se demande si la mort mystérieuse de ses lapins n’est pas liée à l’antenne-relais toute proche. En Ile-de-France, un médecin du travail sonne l’alerte sur des cancers du cerveau à répétition au sein d’une entreprise baignée d’ondes électromagnétiques. "Nous sommes au-dessous des seuils limites d’exposition" clament à chaque fois les opérateurs et les fabricants. Mais si le problème venait justement de ces seuils limites ? Nous protègent-ils suffisamment ?

Enquête sur l’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, en français Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants), une discrète organisation proche de l’industrie de la téléphonie qui a édicté les seuils pour la plupart des pays européens… il y a vingt-cinq ans !

Smartphones : quels critères d'homologation ?

Alors que certains scientifiques s’alarment d’une trop forte exposition des consommateurs aux ondes de leur smartphone, "Complément d’enquête" a testé une dizaine de modèles parmi les plus vendus en France. Respectent-ils tous la règlementation ? Les résultats de notre enquête posent, là encore, bien des questions sur les critères d’homologation auxquels sont soumis les industriels.

