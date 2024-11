En plus des vols commerciaux, la Police aux frontières utilise parfois un jet pour procéder à des éloignements forcés. "Cash Investigation" a enquêté sur le coût de ces opérations et le profil des étrangers renvoyés. Extrait d'un document à voir le 14 novembre à 21h10 sur France 2.

Pour renvoyer des étrangers en situation irrégulière, les autorités françaises réservent le plus souvent des places sur des lignes commerciales en avion, train ou bateau. Les reconduites par vol commerciaux représenteraient 80% des éloignements contraints. Mais la Police aux frontières (PAF) peut aussi affréter un avion beaucoup plus petit, un Beechcraft, pour reconduire certains migrants. En 2023, la France a procédé, en tout, à 11 722 éloignements forcés.

L'équipe de "Cash Investigation" a enquêté sur ces renvois plutôt discrets à bord de ce jet loué par la PAF. Les journalistes ont récupéré l’immatriculation du Beechcraft et ont suivi tous ses trajets, grâce à une application qui permet de tracer les déplacements des avions. Ils ont pu filmer l'une de ses interventions à Orléans.

Dix policiers pour renvoyer cinq migrants... vers l'Autriche

Quand le jet atterrit sur le tarmac de l'aéroport, à son bord se trouvent seulement des policiers. Les migrants en instance de départ sortiront bientôt du terminal sous bonne escorte. Et là, on assiste à une opération... "d'occultation de l'opération" : au lieu de les cacher dans leur camionnette pour les emmener jusqu'au jet, les policiers les font marcher... derrière le véhicule. Pour masquer la vue aux journalistes de "Cash" ?

Le jet a été spécialement affrété, avec à son bord dix policiers pour renvoyer... cinq migrants. Mais dans quel pays les reconduit-on ? L'avion se dirige vers Vienne, en Autriche. Pourquoi donc renvoyer des étrangers en situation irrégulière chez nos voisins européens ?

Des "dublinés" renvoyés

"Cash Investigation" a interrogé un policier, membre actif de l'Unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention (Unesi), qui est chargé de reconduire des migrants. La scène a été reconstituée et sa voix a été réenregistrée. Quels sont les profils des personnes expulsées de cette manière ? "Cela peut être des 'réadmissions Dublin'...", explique-t-il

Des "réadmissions Dublin"... mais de quoi s'agit-il ? Le "règlement Dublin", qui concerne les demandeurs d'asile, a été signé à Dublin en 2003 par les Etats membres de l'Union européenne. Lorsqu'un migrant entre dans un pays de l'UE, sa demande d'asile doit donc être traitée par le pays dans lequel il est arrivé. Si, en attendant, le migrant rejoint un autre pays, celui-ci a la possibilité de le renvoyer vers le pays où la demande d'asile a été déposée. C'est une occasion, pour le pays qui le renvoie, d'augmenter son chiffre d'éloignements forcés. Le policier interrogé par "Cash" poursuit : "Vous savez, on ne vous parle que de chiffre. Il faut montrer qu'on est performant au niveau européen. Il faut ramener du chiffre, il faut faire des expulsions !"

En France, le nombre de "dublinés" est loin d’être anecdotique. En 2023, 2 739 demandeurs d’asile ont été renvoyés du territoire français dans le cadre d’une procédure Dublin, soit 23% des éloignements forcés.

Combien coûte la "politique du chiffre" ?

Jet, personnel de bord, policiers... combien ces opérations coûtent-elles à la France ? L’Etat verse à la compagnie aérienne Chalair un peu plus de 2 millions d’euros par an pour la mise à disposition permanente du jet et sa maintenance technique. La journaliste Marie Maurice a calculé que cela correspondait, en 2023, à 10 700 euros par journée de vol effectuée. A quoi s’ajoutent le carburant, le salaire des pilotes et celui des escorteurs, dont le nombre dépend du nombre de migrants éloignés...

