En 1974, après avoir localisé l'épave du Prince de Conty, une frégate qui a sombré au large de la Bretagne deux siècles plus tôt, des chasseurs de trésor font une fabuleuse découverte : un lingot d'or. Mais rapidement, désaccords et trahisons s'enchaînent : l'un d'eux se met à faire cavalier seul, l'épave est pillée... Les autorités maritimes finissent par intervenir, mais ne trouvent pas trace d'autres lingots. Selon Michel L'Hour, à l'époque jeune archéologue missionné par le ministère de la Culture, le Prince de Conty en renfermait peut-être une centaine dans ses cales. Où sont-ils passés ? Pendant plus de dix ans, il va mener l'enquête à la façon d'un détective.

Sur une photo prise au fond de l'eau, une étoile de mer accrochée à un lingot

En 1995, il obtient un indice qui s'avérera décisif. Un informateur anonyme lui fait parvenir un cliché que Michel L'Hour conservera précieusement, persuadé qu'il lui servira un jour : "C'est une photo qui a été faite sous l'eau. On voit une anémone de mer, une étoile de mer, etc., et on voit partout une masse comme une boule, avec des tas de lingots qui sont agglomérés… Comme je connais l'épave, pour moi, il n'y a pas de doute : dans la seconde, je comprends que c'est le Prince. Et là, je me dis : 'Il y a quelqu'un qui a trouvé le magot'."

La fin de l'année 1997 lui réserve ensuite un cadeau de Noël inespéré : un mail l'avertit de la vente aux enchères, en Californie, d'un certain nombre de lingots d'or… En annexe, une vidéo. C'est un extrait de l'émission "Antiques Roadshow", sorte d'"Affaire conclue" à l'américaine, où des propriétaires d'antiquités les font expertiser. L'une des vendeuses propose cinq lingots qu'elle et son mari, un pharmacien breton, auraient trouvés pendant un séjour au Cap-Vert, lors d'une plongée en eaux "assez profondes".

Une pièce à conviction pour l'archéologue qui enquêtait depuis plus de dix ans

"Et c'est là, poursuit Michel L'Hour, qu'est le cadeau de Noël : cette dame, pour justifier de cette découverte au Cap-Vert, elle montre une photo. Et cette photo, c'est la photo que je possède depuis 1995, et que j'ai stockée avec l'espoir qu'un jour elle me servirait." Sa conviction est faite : ces lingots viennent de Belle-Ile, et certainement pas du Cap-Vert, comme l'affirme la vendeuse. Une conviction renforcée par l'étoile de mer au premier plan sur le cliché.

Michel L'Hour questionne alors des spécialistes, qui sont formels : il est "complètement exclu" de rencontrer ce genre d'étoile de mer en eaux profondes. Persuadé que les lingots proposés par la vendeuse sont ceux du Prince de Conty, Michel L'Hour alerte les douanes américaines pour les faire saisir. La vente sera bloquée et les cinq lingots rapatriés en France, mais pour l'archéologue, l'affaire est loin d'être close… Les protagonistes de cette rocambolesque histoire racontée par "Affaires sensibles" le 14 janvier seront jugés en 2024 par le tribunal de Brest. Ils encourent jusqu'à quinze ans d'emprisonnement.

