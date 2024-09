Le plus beau paquebot de l'histoire allait-il finir misérablement dans un cimetière pour bateaux du bout du monde ? "Affaires sensibles" a rencontré l'auteur du coup de poker qui a permis de sauver, entre autres pièces du navire, le "nez" du "France", avant son arrivée triomphale sur les Champs-Elysées. Un extrait du magazine du 15 septembre 2024.

Triste fin pour un monument national… Malgré la mobilisation de son équipage, le paquebot France, symbole de prestige à son lancement en 1960, n'échappera pas au démantèlement quinze ans plus tard. Racheté par un armateur norvégien et rebaptisé le Norway, il inaugure la vogue des croisières low cost… jusqu'à ce qu'une tragique explosion le réduise à l’état d’épave flottante et de bombe écologique.

Après trois ans d'errance, le navire termine sa course en Inde, sur une plage polluée qui sert de cimetière aux bateaux du monde entier. L'histoire du France aurait pu s'arrêter là… sans le culot d'un antiquaire français tendance Indiana Jones. C'est grâce à lui que des morceaux du mythique paquebot ont pu revenir sur le sol français. Les journalistes d'"Affaires sensibles" l'ont rencontré en Provence, où il leur a raconté comment il a sauvé le "nez" du géant des mers.

Avant de s'installer à Mandelieu, Jacques Dworczak a vécu plusieurs années en Inde. Il était l'un des seuls Occidentaux à s'aventurer dans un lieu interdit aux étrangers, le chantier naval de la baie d'Alang. Déguisé en ouvrier indien, il prospecte sur la plage, au milieu des flaques de mazout. Dans ce décor apocalyptique, il flaire la bonne affaire. C'est là que le France attend misérablement d'être désossé...

Le culot d'un antiquaire français tendance Indiana Jones

Avec le projet d'acheter les hublots, il entre en contact avec le ferrailleur indien qui possède la carcasse du navire. C'est un certain Sanjay Mehta, un redoutable homme d'affaires surnommé "l'Anaconda". Celui-ci lui met le marché en main : "C'est tout ou rien." Alors Jacques achète : du mobilier, de la vaisselle, des tonnes d’objets. Il va jusqu'à hypothéquer sa maison. Sa compagne s'alarme : "Tant que tu y es, achète le nez, fais découper l’avant et l’étrave du bateau !" Aussitôt dit, aussitôt fait… Sanjay Mehta accepte de faire tronçonner 4 tonnes de ferraille à l’avant du France et, après quelques péripéties, Jacques obtient le gigantesque morceau de coque pour 2 500 euros.

C'est ainsi qu'en 2019, le "nez" débarque sur les Champs-Elysées pour être le clou de la vente aux enchères organisée par Jacques Dworczak. Collectionneurs et simples nostalgiques s'arrachent les 500 pièces du navire – table du salon-bibliothèque, rampe du grand escalier des premières classes… De simples maillons de la chaîne d'ancre vont se vendre jusqu'à 4 000 euros ! Le "nez", quant à lui, dépasse les 270 000 euros. Largement de quoi rembourser les dettes de Jacques...

Extrait de "Les révoltés du France", à voir le 15 septembre 2024 dans "Affaires sensibles", une coproduction France Télévisions, France Inter et l’INA, adaptée d’une émission de France Inter.

