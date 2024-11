VIDEO. Tupperware : comment cette boîte en plastique venue des Etats-Unis a participé à l'émancipation des femmes

Alors que l'entreprise Tupperware annonce être en faillite, "20h30 le vendredi" revient sur l'histoire de la boîte en plastique. Destiné à la ménagère dans l'organisation de sa cuisine, l'objet aidera à l'autonomie financière des femmes et à la création de groupes de parole.

Les célèbres boîtes alimentaires en plastique, appelées communément du nom de la marque Tupperware, ont conquis les foyers du monde entier. Inventé en 1946 aux Etats-Unis par le chimiste Earl Tupper pour stocker hermétiquement les restes des repas, l’ustensile a révolutionné bien plus que l’organisation de la cuisine.

Derrière le succès commercial de la marque se cache une nouvelle méthode de vente en réunion organisée au domicile d’une femme au foyer qui met son salon à la disposition d'une démonstratrice. Ce sont les fameuses "réunions Tupperware" qui participeront à l’émancipation de milliers de femmes.

Actives tout en restant au foyer

Dans les années 1960, Tupperware débarque en France, Monique Hardrbolec, alors jeune mère au foyer, se lance dans l’aventure de la vente à domicile malgré une société encore très patriarcale : "J’ai démarré Tupperware en 68, les femmes ne travaillaient pas toutes à cette époque-là. Les femmes étaient plutôt, de par le désir des hommes... la femme au foyer, la femme pas trop visible qui faisait le travail de maison."

Pour Monique comme pour bien d'autres, l’arrivée de Tupperware est providentielle. Par le biais de ce nouveau produit et cette nouvelle technique de vente dans la société française, elles deviennent actives tout en restant à la maison. Une activité commerciale rémunérée acceptée par les hommes car elle ne perturbe pas le quotidien du foyer. "Franchement, c’est une méthode extraordinaire, ça nous a donné une place dans la société", se souvient Monique.

Moment d'échange et d'entraide entre femmes

Les réunions Tupperware ont aussi permis à certaines femmes en difficulté de trouver une autonomie financière. A l'époque, Marie-France Pasquier est mère de famille et séparée de son mari, elle recherche en urgence un travail. "Il fallait que je gagne de l’argent tout de suite, explique-t-elle. C’est à ce moment-là que j’ai rencontré Monique et que je lui ai dit que je voulais prendre cette activité. Alors Monique, sur le coup, me dit que je ne vais peut-être pas arriver à gagner ma vie tout de suite, mais comme je n’avais que ça et que j’avais de la volonté, j’ai gagné tout de suite ma vie avec Tupperware. Ça me permettait d’élever mes enfants, de tout faire sans rien demander à personne, c’était parfait !"

Ces démonstratrices incarnaient un modèle d’émancipation. Justement, en France, les femmes commençaient sérieusement à se rebeller contre le patriarcat. Alors loin du jugement des hommes, les participantes se confiaient entre elles pendant les réunions Tupperware. Monique a longtemps assisté à ces moments d’échanges et d’entraide : "Il y a aussi la troisième mi-temps, comme au rugby. C’est-à-dire qu’après, on est devant un café, devant un thé, il y avait des confidences sur la contraception. A l’époque, il n’y avait pas de contraception. On parlait des enfants, du mari qui était plus ou moins violent ou pas. On disait : 'Il ne faut pas vous laissez faire. Vous ne répondez rien mais vous le faites quand même.' A cette époque-là, on était livrées à nous-même."

Extrait du reportage "Les petites boîtes qui libèrent", diffusé dans "20h30 le vendredi" le 15 novembre 2024.

