"20h30 le vendredi". Les frères ennemis de la basket

Tout le monde en porte : inconnus ou stars, prolétaires ou millionnaires. Les baskets sont un phénomène de mode planétaire, un marché mondial estimé à plus de 100 milliards de dollars (environ 93 milliards d'euros). Les leaders de ce secteur sont l’américain Nike, le japonais Asics… et deux marques allemandes, Adidas et Puma, qui se livrent une concurrence acharnée depuis leur création par deux frères ennemis : Adolf et Rudolf Dassler.

Deux marques créées sur fond de rivalité fraternelle

En 1920, Adolf Dassler (Adi) et son frère Rudolf (Rudi) reprennent l’entreprise familiale spécialisée dans le commerce de pantoufle. Ensemble, ils réalisent les premières chaussures de sport à partir de surplus de cuir de l’armée allemande et décident de les commercialiser à travers leur nouvelle société, baptisée Gebrüder Dassler OHG.

L'entreprise devient florissante à tel point que leurs chaussures de sport feront leur entrée aux Jeux olympiques en 1928. Mais des tensions entre les deux frères commencent à apparaître sur la gestion de l'entreprise. La Seconde Guerre mondiale et leurs divergences d’opinion vis-à-vis d’Hitler finissent par séparer définitivement les deux frères. "20h30 le vendredi(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)" raconte l'histoire de cette rivalité familiale à l'origine de la création de ces deux marques de sport mondialement connues.

Un reportage de Eventhia Lachaud, Clément Voyer et Mathilde Rougeront.

