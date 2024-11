VIDEO. Rain Man : la véritable histoire derrière le film culte qui a ouvert la voie du handicap au cinéma

Alors qu'au cinéma, l'année 2024 est marquée par le succès d'"Un p’tit truc en plus", "20h30 le samedi" revient sur l'un des films pionniers traitant du handicap, "Rain Man". À l’origine de ce succès, la rencontre du scénariste avec un déficient mental qui intégrera sa famille.

Avec plus de 10 millions d’entrées, le film Un p’tit truc en plus, réalisé par Artus qui met en scène onze acteurs amateurs en situation de handicap mental, est le carton de l’année au box-office.

Le handicap et le cinéma ne sont désormais plus incompatibles. Avant ce succès, plusieurs films ont jalonné la voie, dont le cultissime Rain Man, de Barry Levinson, sorti en 1989. L'un des premiers à avoir traité le sujet de l'autisme, avec en tête d'affiche Dustin Hoffman et Tom Cruise.

"Vous vous sentez bien quand vous faites du bien"

A l'origine de ce projet, le scénariste Barry Barrow qui s'est inspiré de sa propre histoire. Tout a commencé dans un bar en 1972 ; alors qu'il attend la fin de service de sa fiancée, il passe en cuisine se chercher un verre propre. Aux équipes de "20h30 le samedi", il raconte : "Il y avait ce type qui faisait la vaisselle, il était déficient mental, c'était déjà un vieil homme, il avait passé 50 ans dans une institution. Il ne savait pas lire, il ne connaissait pas son nom de famille, il avait du mal à se débrouiller dans ce monde. Mais au-delà de tout ça, il était l'être humain le plus attachant que j'ai rencontré. Et je ne sais pas vraiment pourquoi mais j'ai décidé de l'aider. Le temps à passer, notre relation s'est approfondie, il était de plus en plus dépendant de moi mais c'était réciproque. Je me sentais bien avec lui parce que vous vous sentez bien quand vous faites du bien. Et puis on a décidé de l'accueillir chez nous, on lui a trouvé un travail, il avait une chouette vie."

Cette histoire, le jeune scénariste décide de l'écrire pour laisser une trace à ses futurs petits-enfants mais lorsqu'il la fait lire à ses amis, elle va dépasser largement le cadre familial. "Un jour quelqu’un m’a appelé de New-York en me disant, je veux en faire un film. Et ça a donné Rain Man," conclut-il.

En suivant l'histoire de Charlie Babbitt, un business man égoïste interprété par Tom Cruise qui apprend l'existence de son frère autiste à la mort de son père, le grand public découvre pour la première fois certains troubles du spectre autistique.

Le film a décroché 4 oscars, a réalisé 330 millions de dollars de bénéfice et a ouvert la voie du handicap au cinéma.

