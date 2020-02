"20h30 le samedi". Prendre la mer

Le magazine "20h30 le samedi" (Twitter), présenté en direct par Thomas Sotto juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille. Ce nouveau numéro de la deuxième saison de "20h30 le samedi" revient sur le jour où Renaud s’est construit un bateau et a pris la mer...

Le jour où > Renaud prend la mer

Au début des années 1980, Renaud est un artiste à succès (Hexagone, Marche à l’ombre…). Il fustige la société de consommation mais avec le succès, son blouson noir ne fait plus peur à personne. L’ennui gagne… Inspiré par des récits d’amis, ainsi que par l’exemple du chanteur Antoine, le chanteur décide en 1982 de construire un bateau et de prendre la mer, avec femme et enfant. Sauf que cette escapade ne se passe pas tout à fait comme prévu. Elle va l’inspirer pour écrire la chanson Dès que le vent soufflera. "20h30 le samedi" raconte Renaud à la mer…

Et aussi, Marie Tabarly, Jacques Brel, Thierry Lhermitte, Yannick Noah...

Et aujourd’hui > L’odyssée de Marie Tabarly

Depuis 2018, Marie Tabarly s’est lancée dans un tour du monde de quatre ans, en invitant des artistes ou des personnalités à bord du bateau mythique de son père Eric Tabarly, le Pen Duick VI. Elle veut tout simplement créer un moment de partage autour de la beauté de l’océan et de la nécessité de le protéger. "20h30 le samedi" a rejoint le Pen Duick aux Açores.

Le bonus > Les artistes prennent le large

Jacques Brel, Thierry Lhermitte, Yannick Noah… ont eux aussi largué les amarres, et succombé à l'appel du large, pour quelques semaines ou plusieurs années…

