"20h30 le samedi". Barbara et Jacques Mesrine

Le magazine "20h30 le samedi" (Twitter), présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille. Ce nouveau numéro de la saison 4 de "20h30 le samedi" raconte l’histoire incroyable de la rencontre entre Barbara et Jacques Mesrine, l’ennemi public numéro 1...

Le jour où > Jacques Mesrine et Barbara se rencontrent

A la fin des années 1960, Barbara est une artiste au sommet, après quinze ans de lendemains incertains. Elle est acclamée à chaque concert par un public toujours plus nombreux… mais on ne choisit pas toujours ses admirateurs. En 1970, elle fait une tournée à Montréal, au Québec, et une drôle de silhouette avec une perruque rousse se glisse dans la salle. C’est Jacques Mesrine, le futur ennemi public numéro 1, déjà en cavale à l’époque. Il veut à tout prix rencontrer l’artiste… et il va y parvenir. Une histoire méconnue, celle d’un fan un peu encombrant avec Barbara.

Bonus > Barbara et Julien Clerc

Il y a des rencontres que les artistes préfèrent éviter… et celles qui sont au contraire une révélation. Barbara repère Julien Clerc dès ses débuts et croit en lui. Ils vont d’ailleurs chanter ensemble leurs titres respectifs.

